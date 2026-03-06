Neste sábado (7), o estádio do FC Alverca será palco de um confronto decisivo pela 25ª rodada do Campeonato Português. O Alverca recebe o AVS a partir das 15h30 (horário local), em um duelo onde os donos da casa buscam quebrar uma sequência de empates, enquanto os visitantes lutam desesperadamente pela sobrevivência na elite.

Alverca tenta transformar empates em vitórias

Ocupando a zona intermediária da tabela, na 10ª colocação com 27 pontos, o Alverca vive um momento de estagnação. A equipe atravessa uma fase de “empatite” aguda: nos últimos cinco jogos pela liga, registrou quatro empates (contra Vitória SC, Santa Clara, Tondela e Estrela Amadora) e uma derrota para o Benfica. Embora a defesa mostre certa solidez, o ataque tem encontrado dificuldades para definir as partidas.

Jogando em casa, a equipe tem a obrigação de propor o jogo contra o adversário de pior campanha na competição. A missão é converter o domínio territorial em gols para voltar a somar três pontos e olhar para a parte de cima da tabela, afastando qualquer risco matemático de aproximação com a zona de perigo.

AVS em situação dramática

Do outro lado, a situação do AVS é crítica. O time amarga a 18ª e última posição na tabela, somando apenas 9 pontos em 24 rodadas disputadas. A campanha é preocupante, com apenas uma vitória, seis empates e 17 derrotas. O saldo de gols negativo e a dificuldade em pontuar fora de casa tornam a missão de escapar do rebaixamento cada vez mais árdua.

Apesar do cenário adverso, o retrospecto recente trouxe um pequeno sinal de vida com uma vitória sobre o Estoril, embora a equipe venha de duas derrotas consecutivas após esse triunfo isolado. O time sabe que precisa pontuar urgentemente para manter viva a esperança de permanência na primeira divisão.

Onde assistir e expectativas

O confronto coloca frente a frente duas equipes que precisam dar uma resposta aos seus torcedores. O Alverca entra como favorito natural devido à fragilidade do adversário e ao fator casa, mas a pressão pelos resultados recentes pode pesar. A expectativa é de que os mandantes controlem a posse de bola, enquanto o AVS deve explorar os contra-ataques.

Para os torcedores que desejam acompanhar este duelo, a transmissão será realizada pelo canal Sport TV (em Portugal).