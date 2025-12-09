O Liverpool tinha a expectativa de viver a temporada dos sonhos, mas vai se afundando cada vez mais em uma crise dentro e fora dos campos. Além da sequência negativa de resultados, o relacionamento entre os Reds e o ídolo Moh Salah não é dos melhores. Em coletiva nesta terça-feira, 9, o goleiro Alisson comentou sobre as reclamações do egípcio com o técnico Slot.

“Não é uma situação fácil, mas como elenco, estamos fazendo o melhor possível. Tenho uma relação pessoal com o Salah, é claro. Ele é uma ótima pessoa e uma lenda do Liverpool. Ganhamos muitas coisas juntos. Isso é algo que não me deixa feliz, mas não temos muito tempo para lamentar no futebol”, disse Alisson, questionado na coletiva pré-Champions League.

O goleiro brasileiro ainda destacou que a parceria com Salah é longa: os dois atuaram juntos pela Roma antes de vestirem a camisa do Liverpool, em período que já dura quase uma década.

“Ele não estar disponível é uma consequência dos seus atos. Ainda não falei com o Salah sobre isso, mas quero. Temos uma boa relação, não só como colegas de time, mas somos bons amigos. Vou ter uma conversa com ele, mas isso será privado”, revelou Alisson.

“Eu não acho que ele quis ser desrespeitoso com ninguém. Eu acredito que todos os jogadores têm liberdade para falar como se sentem, mas temos que lidar com as consequências disso”, completou.

A crise entre Liverpool e Salah

O Liverpool não vive um grande momento na temporada, pelo contrário, tenta recuperar o prestígio após uma sequência bem negativa entre disputas da Premier League e da Champions: são apenas quatro vitórias em 15 jogos, além de nove derrotas e dois empates.

O técnico Arne Slot então tem promovido mudanças no time principal e uma delas foi a saída de Moh Salah. O egípcio não gostou de perder a titularidade e criticou a decisão: “Estou muito decepcionado. Fiz tanto por esse clube nos últimos anos, especialmente na temporada passada. Agora estou no banco e não sei por quê. Parece que o clube me abandonou à própria sorte, é assim que me sinto. Acho que está muito claro que alguém queria que eu levasse toda a culpa”.

Por conta da declaração, Salah sequer foi relacionado para o jogo contra a Inter de Milão, nesta terça-feira, 9, válido pela Champions League. Esta será o quarto jogo seguido que o meia não é titular.