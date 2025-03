Alemanha lança uniforme em homenagem a Beckenbauer

A seleção da Alemanha divulgou nesta segunda-feira, 17, o seu novo uniforme, que será utilizado a partir desta quinta-feira, 20, no clássico contra a Itália, pela primeira partida das quartas de final da Nations League. Confeccionado pela Adidas, o modelo homenageia a lenda Franz Beckenbauer, morto em 7 de janeiro do último ano, há pouco mais de um ano.

A nova camisa número um é toda branca, apenas com a gola e o detalhe da manga em preto, semelhante ao utilizado pela seleção liderada pelo Kaiser que conquistou o seu segundo título mundial, em 1974. O modelo número 2 segue o mesmo conceito, mas com a cor azul claro.

125 years of football greatness. All in one jersey. ✨ pic.twitter.com/hmKFnCEE1h

A camisa também faz menção ao aniversário de 125 anos de fundação da DFB (Federação Alemã de Futebol, em tradução para o português), por isso os modelos terão os logos originais, apenas com a sigla da entidade.

Considerado o maior jogador de futebol da história da Alemanha, o “Kaiser” conquistou a Copa do Mundo de 1974 como atleta e a de 1990 como treinador.

Like a fine wine, Müller & Neuer only get better with time. 🍷⚽ pic.twitter.com/PxBWDLJhBs

— German Football (@DFB_Team_EN) March 17, 2025