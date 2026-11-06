O Autódromo de Interlagos, em São Paulo, recebe no próximo domingo, 8, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, com o título da temporada já definido. Muitos dos pilotos também são fãs de futebol. É o caso do italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, campeão mais jovem da história da F1, e do brasileiro Rafael Câmara, que fará sua estreia pela Haas.

De gigantes europeus como Paris Saint-Germain e Arsenal a tradicionais clubes brasileiros como Palmeiras e São Paulo, as estrelas do grid da F1 já revelam suas paixões futebolísticas. Confira, abaixo para qual time os pilotos torcem.

Andrea Antonelli: Bologna

Andrea Kimi Antonelli, o grande campeão da temporada 2026, segue as raízes italianas e declara seu amor ao Bologna FC, clube de sua cidade natal, Bolonha. Recentemente, os jogadores da equipe enviaram seus parabéns ao campeão mais jovem da história da F1 (20 anos).

Rafael Câmara: Sport

Confirmado como piloto titular da Haas para 2027, o brasileiro Rafael Câmara fará sua estreia na Fórmula 1 em Interlagos, aos 21 anos. Pernambucano, ele é torcedor declarado do Sport.

Max Verstappen: Vasco e PSV

O tetracampeão Max Verstappen divide o coração entre dois clubes: o PSV, da Holanda, e o Vasco da Gama, do Brasil. O piloto da Red Bull passou a simpatizar com o time carioca por influência do sogro, o ex-piloto brasileiro Nelson Piquet. “Eu precisei escolher um time e eu fui influenciado a escolher o Vasco. A família da minha namorada, meu sogro (me influenciou). Foi tipo, ‘você precisa torcer para o Vasco’, eu falei, ‘ah tá bom, vou torcer pro Vasco’”, contou o piloto da Red Bull em entrevista ao “Podpah”.

“Ele era convidado regularmente para os jogos do PSV, e eu o acompanhava às vezes. Aos poucos cresceu uma ligação, um clique. O PSV combina mais comigo do que o Ajax. A mentalidade de Amsterdã é diferente da de Eindhoven. Gosto de assistir aos jogos, tento ver todos”, complementou Verstappen.

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Lando Norris: Palmeiras

O inglês Lando Norris, da McLaren, campeão da temporada 2025 pela primeira vez, é fã declarado do Palmeiras. Já visitou o Allianz Parque, usou a camisa do Verdão no desfile de pilotos do GP de São Paulo em 2023 e até em suas lives na Twitch. O técnico Abel Ferreira costuma frequentar o GP para torcer por “Landinho”.

Lewis Hamilton: Arsenal

O heptacampeão Lewis Hamilton, da Ferrari, usa vermelho também no futebol. O britânico é torcedor do Arsenal por influência da irmã. Mesmo assim, Hamilton já demonstrou interesse em investir em clubes rivais como Chelsea e Manchester United.

Fernando Alonso: Real Madrid

O espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, não é apenas torcedor do Real Madrid como também membro honorário do clube. Além disso, o bicampeão mundial também é sócio do Oviedo, time de sua cidade natal.

Carlos Sainz: Real Madrid

Carlos Sainz, da Williams, é outro fã do Real Madrid. Em 2022, viralizou ao recusar autografar uma camisa do Barcelona.

George Russell: Wolverhampton

O britânico George Russell, da Mercedes, torce para o Wolverhampton, por influência do pai.

Charles Leclerc: Monaco

O monegasco Charles Leclerc é fiel ao time local, o AS Monaco. O piloto da Ferrari costuma frequentar o estádio e foi visto torcendo em várias partidas — inclusive em 2019, quando o time venceu com ele nas arquibancadas.

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Pierre Gasly: PSG

Francês da Normandia, Pierre Gasly não tem sofrido com futebol nos últimos anos, afinal torce pelo Paris Saint-Germain, atual bicampeão europeu. Em 2024, chegou a homenagear o clube com um capacete especial durante o GP da Inglaterra.

Sergio Perez: América-MEX

O mexicano Sergio Pérez, da Cadillac, é torcedor do América, o clube mais popular de seu país.

Gabriel Bortoleto: São Paulo

O brasileiro Gabriel Bortoleto, atual 14º colocado na temporada pela Audi, já revelou não ser muito ligado ao futebol, mas nutre simpatia pelo São Paulo FC — e recebeu de presente uma camisa autografada por Lucas Moura nos bastidores do GP de São Paulo em 2024.

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Esteban Ocon: PSG

O francês Esteban Ocon, da Haas, é outro torcedor apaixonado pelo campeão europeu.

Franco Colapinto: Boca Juniors

Franco Colapinto, da Alpine, é fanático pelo Boca Juniors. O argentino frequenta a Bombonera, coleciona camisas do clube e até usou o número 12 em homenagem à torcida “La 12” na Fórmula 2.

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