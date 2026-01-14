O goleiro Hugo Souza vive um momento especial na carreira. Consolidado como titular absoluto da meta do Corinthians e peça fundamental nas conquistas recentes do clube, o arqueiro decidiu expandir sua marca pessoal para fora das quatro linhas. O jogador anunciou o lançamento do relógio “Sonhador”, uma edição limitada desenvolvida em parceria com a marca Magnum.

Detalhes e design exclusivo

O acessório foi desenvolvido com foco na sofisticação e na durabilidade, características que buscam refletir a performance de um atleta de alto nível. Batizado de “Sonhador”, o modelo é uma homenagem à torcida corintiana e celebra a retomada do prestígio do camisa 1 no cenário do futebol nacional. A edição é restrita a apenas 1.000 unidades, tornando-se um item de colecionador.

Nas imagens divulgadas, é possível notar a atenção aos detalhes no mostrador e na pulseira, criando uma peça versátil que pode ser utilizada tanto em ocasiões esportivas quanto em eventos mais formais. A personalização sutil remete à identidade do goleiro, sem perder a elegância de um relógio de pulso tradicional. As vendas são realizadas através dos canais oficiais divulgados pelo atleta, ao preço de R$ 1499.

Dúvida para a sequência do Paulistão

Enquanto investe no empreendedorismo, Hugo Souza mantém a atenção voltada para o campo, onde o Timão disputa as rodadas iniciais do Campeonato Paulista. No entanto, o goleiro tornou-se preocupação para a comissão técnica.

Hugo apresentou um quadro de virose e não participou do último treino, virando dúvida para o confronto contra o Red Bull Bragantino. Caso não tenha condições de jogo, o reserva imediato Felipe Longo deve assumir a posição. O time vem de uma vitória por 3 a 0 na estreia contra a Ponte Preta e busca manter o embalo neste início de temporada 2026.