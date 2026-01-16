A Conmebol iniciou nesta sexta-feira, 16, a venda de pacotes de ingressos para a final da Recopa Sul-Americana entre Flamengo e Lanús. A partida de ida, disputada na Argentina, está marcada para o dia 19 de fevereiro, enquanto a volta, no Maracanã, será dia 26. Os pacotes podem ser adquiridos no site da Absolut Sports, agência oficial de viagens da organização sul-americana.

Para o primeiro jogo, disputado em Buenos Aires, a empresa oferece diferentes pacotes, que reúnem hospedagem, assistência médica ou até lounges exclusivos. Na partida no Maracanã, alguns benefícios oferecidos pela Absolut Sports são: estacionamento no Célio de Barros, transporte regular de ida e volta entre a Gávea e o estádio e opções de hospedagem.

Na final da Libertadores, em Lima, cerca 3500 torcedores utilizaram a empresa parceira da Conmebol. “A Recopa é interessante por encerrar a temporada de 2025 para os clubes, mas é o pontapé inicial no 2026 da Absolut Sport. Como agência oficial da Conmebol e credenciada ao Flamengo, essa “passagem de bastão” é o primeiro grande momento do ano para colocarmos em prática as soluções de hospitalidade e experiência desenvolvidas para esse ano”, afirma Joaquim Lo Prete, country manager da Absolut Sport no Brasil.

Flamengo x Lanús

Campeões dos dois torneios continentais da América do Sul, Flamengo e Lanús se enfrentam novamente depois de 14 anos. Em 2012, as equipes caíram no mesmo grupo da Libertadores e os confrontos terminaram 1 a 1, na Argentina, e 3 a 0 para o Rubro-Negro, no Engenhão.