O ex-jogador Edílson está participando do Big Brother Brasil de 2026. Campeão do Mundial de 2000 pelo Corinthians e pela seleção brasileira, o ex-atacante já protagonizou cenas falando de futebol no reality show.

Durante a madrugada da segunda-feira, 12, e terça-feira, 13, o comentarista esteve ao lado do ator Babu Santana no assunto. Já na tarde desta terça, se “apresentou” à casa e relembrou o campeonato homologado pela Fifa, realizado pouco mais de 25 anos atrás.

“Em 2000, joguei o primeiro Campeonato Mundial…”, iniciou. Enquanto falava, foi interrompido por um comentário dizendo: “Mundial sem ganhar a Libertadores”, e rebateu, com bom humor: “É, vai chorar na Fifa.”

A fala do ex-jogador faz referência ao caráter do Mundial de 2000, organizado (e, logo, reconhecido) pela entidade que comanda o futebol global. Na ocasião, o Timão participou da competição como representante do país-sede, como campeão do Brasileirão de 1998.

A campanha foi marcada por empate contra o Real Madrid na fase de grupos, quando Edílson marcou dois gols. A decisão aconteceu contra o Vasco, decidida nos pênaltis, com título ficando para o Corinthians.

Edílson no BBB 26

Edílson é o primeiro grande ex-jogador de futebol a participar o BBB. O reality já teve outros boleiros, como Hadballa, mas que ganhou fama e notoriedade apenas após a participação no reality.

O Big Brother Brasil começou a receber famosos, classificados como “camarote”, a partir da temporada 20. Desde então, a edição de 2021 foi a única que não teve um atleta como participante.