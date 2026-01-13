O campeão do Big Brother Brasil 26 receberá um prêmio superior ao que os vencedores da Liga Argentina e da Copa Argentina embolsam somados. Com premiação anunciada partindo de R$ 5,44 milhões, o reality show da TV Globo supera a soma do valor pago pelas principais competições nacionais do futebol argentino.

Na Primera División Argentina, o título do campeão paga cerca de US$ 500 mi, algo em torno de R$ 2,8 milhões. Em 2025, o vencedor do apertura foi o Platense, o do clausura foi o Estudiantes e o Rosário Central ficou com o título da Liga, troféu criado pela AFA em mudança de regulamento, premiando o time que somou maior pontuação geral.

Já a Copa Argentina pagou ao Independiente Rivadavia aproximadamente 365,5 milhões de pesos argentinos. O valor equivale a R$ 1,34 milhão. Somados, os dois troféus alcançam R$ 4,1 milhões, abaixo do prêmio individual do BBB 26.

A comparação expõe a baixa valorização da moeda argentina, o que reflete no futebol local. Em comparação com o cenário do esporte no Brasil, a distância fica ainda maior.

Recentemente, a vitória do Flamengo na Copa do Brasil destacou essa disparidade, com o clube recebendo R$ 93,1 milhões. Esse montante inclui o prêmio final de R$ 73,5 milhões, além dos valores conquistados nas etapas anteriores do torneio.