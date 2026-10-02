Na noite de quinta-feira (01/10), o Cleveland Browns venceu o Pittsburgh Steelers por 27 a 24 no Huntington Bank Field, em Cleveland. A partida, válida pela semana 4 da temporada 2026 da NFL, foi marcada por um segundo quarto forte dos mandantes e uma reação dos visitantes no último período.

O desenrolar do placar

O Pittsburgh Steelers abriu o placar no 1º quarto, faltando 2:59, com um passe de 12 jardas do quarterback Aaron Rodgers para o recebedor Roman Wilson anotar o touchdown, seguido pelo ponto extra de Chris Boswell. No 2º quarto, o Cleveland Browns respondeu com três touchdowns consecutivos. Faltando 12:14, o running back Jaleel McLaughlin correu 28 jardas para a end zone. Depois, faltando 8:28, Quinshon Judkins anotou em uma corrida de 2 jardas. Faltando 1:22, o quarterback Deshaun Watson conectou um passe de 2 jardas para Harold Fannin Jr. Todos os pontos extras foram convertidos por Andre Szmyt. Antes do intervalo, no 2º quarto, faltando 0:08, Boswell acertou um field goal de 31 jardas, deixando o placar em 21 a 10 para os Browns.

O 3º quarto não teve pontuações. No 4º quarto, faltando 10:10, Rodgers lançou para Darnell Washington anotar um touchdown de 21 jardas, mas a conversão de dois pontos falhou. Faltando 6:37, Szmyt ampliou para os Browns com um field goal de 44 jardas. Os Steelers empataram o jogo em 24 a 24 no 4º quarto, faltando 1:42, após passe de 3 jardas de Rodgers para Pat Freiermuth e uma conversão de dois pontos corrida pelo próprio Rodgers. O placar final de 27 a 24 para o Cleveland Browns foi garantido com a contribuição do kicker Andre Szmyt, que converteu dois field goals na partida, incluindo um chute de 56 jardas.

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Estatísticas e destaques individuais

O Cleveland Browns produziu 372 jardas totais contra 361 do Pittsburgh Steelers. Os mandantes tiveram vantagem no jogo terrestre, com 112 jardas de corrida contra 92 dos visitantes. A defesa de Cleveland também se destacou ao conseguir 5 sacks em cima do quarterback adversário, gerando uma perda de 30 jardas, enquanto a defesa de Pittsburgh registrou 2 sacks. As duas equipes cometeram 2 turnovers cada e tiveram números próximos em posses de bola, com 31:11 para os Steelers e 28:49 para os Browns.

Pelo lado dos Browns, Deshaun Watson completou 24 de 33 passes para 268 jardas, um touchdown e uma interceptação. Quinshon Judkins liderou as corridas com 53 jardas em 17 tentativas, enquanto Denzel Boston foi o principal recebedor com 89 jardas em 4 recepções. Na defesa, Carson Schwesinger liderou com 9 tackles, e Denzel Ward e Grant Delpit conseguiram uma interceptação cada.

Nos Steelers, Aaron Rodgers completou 22 de 40 passes para 299 jardas, três touchdowns e duas interceptações. Jaylen Warren correu para 93 jardas em 17 tentativas. O recebedor DK Metcalf teve grande atuação com 115 jardas em 5 recepções, e Roman Wilson somou 74 jardas e um touchdown. Defensivamente, Payton Wilson registrou 9 tackles e um sack, e Robert Spears-Jennings conseguiu uma interceptação.

A partida mostrou um equilíbrio ofensivo entre as equipes, refletido na proximidade das jardas totais e primeiras descidas (24 a 22 para os Steelers). O Cleveland Browns aproveitou melhor as oportunidades no segundo quarto, que rendeu 21 pontos, e contou com a força de sua defesa pressionando o passe para assegurar a vitória em casa.