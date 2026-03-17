Na votação dos 100 maiores jogadores de todos os tempos de PLACAR, o jornalista Mauro Cezar, do Uol, Jovem Pan e Cultura, colocou Maradona como o seu segundo colocado. Mauro explicou o seu voto em vídeo publicado no canal do Youtube da Placar.

“É o maior ídolo da história do esporte. Não é o maior jogador de futebol, ele é o maior ídolo da história do esporte. Nenhum atleta, vivo ou morto, foi, é, ou será tratado como Maradona é pelos argentinos, pelos napolitanos e por todos aqueles que o referenciam”, afirmou o jornalista.