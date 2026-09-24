Durante o Debate PLACAR, o comentarista Fabio Sormani fez duras críticas ao comportamento do técnico Abel Ferreira. Na avaliação do jornalista, o comandante português demonstra ingratidão em suas declarações ao criticar de forma recorrente diversos aspectos do futebol brasileiro, país onde construiu uma trajetória vitoriosa, com ampla projeção profissional e alta remuneração financeira.

Sormani argumentou enfaticamente que Abel Ferreira era um profissional sem grande projeção no cenário internacional antes de acertar sua chegada ao Palmeiras. O debatedor relembrou a passagem discreta do português pelo PAOK, da Grécia, antes de assumir o clube paulista.

Durante a discussão em estúdio, os jornalistas mencionaram equipes portuguesas tradicionais de menor expressão, como Arouca e Paços de Ferreira, apontando esse nível competitivo como o verdadeiro patamar técnico compatível com o trabalho anterior do treinador na Europa.