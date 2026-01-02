A Copinha de 2026 começou nesta sexta-feira, 2, com jogos espalhados por dezenas de cidades paulistas e mantém uma de suas características mais recorrentes. Essa é a presença de jogadores registrados por apelidos curiosos ou nomes pouco usuais.

Na lista desta edição aparecem personagens como Alemão, Churrasquinho, Mosquito, Baú, Tripa, Pedigree, Nygol e Messinho.

Curiosamente, em muitos casos, o apelido antecede o registro federativo, nasce na várzea, no futsal ou nas categorias iniciais. Às vezes, passa a ser adotado oficialmente pelos clubes e pela Federação Paulista de Futebol. Em contrapartida, é comum que, no futebol profissional, esses apelidos sejam substituídos.