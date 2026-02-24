A disputa por uma vaga na fase de grupos da Glória Eterna ganha um novo capítulo nesta terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. O Sporting Cristal recebe o 2 de Mayo no estádio Alberto Gallardo, em Lima. O confronto, válido pela ida da segunda fase da Copa Libertadores, tem início marcado para as 21h30 (horário de Brasília).

A força do Sporting Cristal em Lima

Jogando sob seus domínios, a equipe peruana carrega a responsabilidade de sua tradição no cenário continental. O objetivo no Alberto Gallardo é construir uma vantagem sólida para viajar com tranquilidade ao Paraguai para o jogo de volta. A torcida celeste aposta na pressão inicial para controlar as ações ofensivas e evitar surpresas na defesa, buscando impor o ritmo desde os primeiros minutos.

O desafio internacional do 2 de Mayo

Do outro lado, o 2 de Mayo chega ao Peru com a missão de representar o futebol paraguaio e surpreender os anfitriões. Em duelos eliminatórios, a estratégia dos visitantes costuma focar na disciplina tática e na exploração de contra-ataques. A meta principal é manter o confronto aberto para a decisão em casa, no estádio Río Parapití, em Pedro Juan Caballero, neutralizando o ímpeto ofensivo dos peruanos.

Onde assistir a Sporting Cristal x 2 de Mayo

O duelo decisivo terá ampla cobertura de transmissão. No Brasil, os torcedores poderão acompanhar a partida exclusivamente através do serviço de streaming Paramount+.