Em reta final de temporada, alguns campeonatos do futebol sul-americano já terminaram, como é o caso do Brasileirão, enquanto outros ainda aguardam uma definição, como o colombiano e argentino. Dessa forma, as últimas vagas para a Copa Libertadores 2026 vão sendo preenchidas. Confira os times já classificados.
A tabela final do Campeonato Brasileiro definiu Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense com vagas diretas na Libertadores, enquanto Botafogo e Bahia devem jogar a fase prévia da competição. O cenário ainda pode mudar com o campeão da Copa do Brasil.
No futebol argentino, por exemplo, o River Plate ficou de fora. O gigante millonario tinha uma única chance de se classificar, e não dependia dele, pelo contrário. O River precisava do Boca campeão do torneo Clausura, mas os xeneizes foram eliminas para o Racing na semifinal.
Racing, Estudiantes e Gimnasia disputam a última vaga argentina. Os já classificados são: Argentinos Juniors, Boca Juniors, Independiente Rivadavia, Lanús, Platense e Rosario Central.
A próxima edição da Libertadores marcará a estreia de muitas equipes no cenário continental. Além do Mirassol, Platense e Rivadavia jogarão a competição pela primeira vez, assim como o paraguaio 2 de Mayo e o uruguaio Juventud. Além disso, os chilenos Coquimbo Unido e O’Higgins jogam apenas pela segunda vez. Já o Universidad Católica, do Equador, retorna após 45 anos de espera.
Ainda restam nove vagas para serem preenchidas: 1 argentina, 1 brasileira, 1 chilena, 1 boliviana, 2 equatorianas e 3 colombianas.
Veja todos os times classificados para a Libertadores 2026
Brasil
Bahia
Botafogo
Cruzeiro
Flamengo
Fluminense
Mirassol
Palmeiras
Argentina
Argentinos Juniors
Boca Juniors
Independiente Rivadavia
Lanús
Platense
Rosario Central
Bolívia
Always Ready
The Strongest
Bolívar
Chile
Coquimbo Unido
Universidad Católica
O’Higgins
Colômbia
Independiente Santa Fé
Equador
Independiente del Valle
Universidad Católica
Paraguai
2 de Mayo
Cerro Porteño
Guarani
Libertad
Peru
Alianza Lima
Cusco
Sporting Cristal
Universitario
Uruguai
Juventud Liverpool Nacional Peñarol