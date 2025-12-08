Em reta final de temporada, alguns campeonatos do futebol sul-americano já terminaram, como é o caso do Brasileirão, enquanto outros ainda aguardam uma definição, como o colombiano e argentino. Dessa forma, as últimas vagas para a Copa Libertadores 2026 vão sendo preenchidas. Confira os times já classificados.

A tabela final do Campeonato Brasileiro definiu Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense com vagas diretas na Libertadores, enquanto Botafogo e Bahia devem jogar a fase prévia da competição. O cenário ainda pode mudar com o campeão da Copa do Brasil.

No futebol argentino, por exemplo, o River Plate ficou de fora. O gigante millonario tinha uma única chance de se classificar, e não dependia dele, pelo contrário. O River precisava do Boca campeão do torneo Clausura, mas os xeneizes foram eliminas para o Racing na semifinal.

Racing, Estudiantes e Gimnasia disputam a última vaga argentina. Os já classificados são: Argentinos Juniors, Boca Juniors, Independiente Rivadavia, Lanús, Platense e Rosario Central.

A próxima edição da Libertadores marcará a estreia de muitas equipes no cenário continental. Além do Mirassol, Platense e Rivadavia jogarão a competição pela primeira vez, assim como o paraguaio 2 de Mayo e o uruguaio Juventud. Além disso, os chilenos Coquimbo Unido e O’Higgins jogam apenas pela segunda vez. Já o Universidad Católica, do Equador, retorna após 45 anos de espera.

Ainda restam nove vagas para serem preenchidas: 1 argentina, 1 brasileira, 1 chilena, 1 boliviana, 2 equatorianas e 3 colombianas.

Veja todos os times classificados para a Libertadores 2026

Brasil

Bahia

Botafogo

Cruzeiro

Flamengo

Fluminense

Mirassol

Palmeiras

Argentina

Argentinos Juniors

Boca Juniors

Independiente Rivadavia

Lanús

Platense

Rosario Central

Bolívia

Always Ready

The Strongest

Bolívar

Chile

Coquimbo Unido

Universidad Católica

O’Higgins

Colômbia

Independiente Santa Fé

Equador

Independiente del Valle

Universidad Católica

Paraguai

2 de Mayo

Cerro Porteño

Guarani

Libertad

Peru

Alianza Lima

Cusco

Sporting Cristal

Universitario

Uruguai

Juventud Liverpool Nacional Peñarol