A estreia do Bahia na fase prévia da Copa Libertadores de 2026 não saiu como o planejado. Na noite desta quarta-feira, no estádio El Teniente, em Rancagua, o Tricolor de Aço foi derrotado pelo O Higgins por 1 a 0. O resultado negativo, construído logo nos primeiros movimentos da partida, custou a invencibilidade da equipe brasileira na temporada. Agora, o time comandado por Rogério Ceni precisará vencer em Salvador para evitar uma eliminação precoce no torneio continental.

Gol relâmpago condiciona a estratégia

A narrativa do confronto foi definida antes mesmo que as equipes pudessem se estudar em campo. Logo aos três minutos, o time da casa mostrou suas credenciais. Francisco González, o destaque da noite, protagonizou uma jogada individual de efeito pela direita. O atacante se livrou da marcação de três defensores do Bahia — Juba, Jean Lucas e Acevedo — e bateu colocado, sem chances para o goleiro Ronaldo. O 1 a 0 no placar logo no início obrigou o time brasileiro a mudar sua postura, saindo mais para o jogo, mas encontrando uma defesa chilena bem postada.

Tensão, cartões e pouca criatividade

Após o golpe inicial, o Bahia tentou reagir, mas esbarrou no nervosismo e na falta de precisão. O primeiro tempo foi marcado por muitas faltas e pouca inspiração ofensiva. A equipe brasileira abusou dos cruzamentos errados com Ademir e viu seus jogadores serem punidos com frequência pela arbitragem; Román Gómez e Kike Olivera receberam cartões amarelos antes dos 20 minutos. O O Higgins, confortável com a vantagem, explorava os contra-ataques e quase ampliou com Pavez e Rabello, assustando a meta de Ronaldo.

Susto com o VAR e a chance final desperdiçada

O segundo tempo trouxe ainda mais drama para os visitantes. Aos 8 minutos da etapa final, o O Higgins chegou a balançar as redes novamente, o que complicaria drasticamente a situação do Bahia. No entanto, após revisão no monitor do VAR, o árbitro anulou o gol devido a uma falta de Pavez em Ademir na origem da jogada. O lance serviu como um alerta para Rogério Ceni, que promoveu mudanças ofensivas, colocando Caio Alexandre, Gilberto, Erick Pulga e Everaldo em campo.

A pressão tricolor aumentou nos minutos finais. O time baiano passou a rondar a área adversária, mas a eficiência seguiu baixa. O momento crucial para o empate ocorreu já nos acréscimos, aos 47 minutos. Luciano Juba acertou um cruzamento na medida para Jean Lucas, que apareceu livre na área. O volante, contudo, desviou de cabeça à direita do gol, desperdiçando a chance de ouro de voltar para o Brasil com a igualdade.

Com o revés por 1 a 0, o Bahia precisa vencer o jogo de volta, marcado para a próxima quarta-feira, dia 25, na Arena Fonte Nova, por dois gols de diferença para avançar direto. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis.