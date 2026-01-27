Tem aumentado cada vez mais o apelo para que os times da MLS (liga dos Estados Unidos) participem e disputem as próximas edições da Copa Libertadores da América. Ainda que seja improvável de acontecer, o principal torneio sul-americano, organizado pela Conmebol, já teve times da Concacaf disputando a Glória Eterna. PLACAR relembra abaixo as melhores campanhas de times mexicanos:

O sonho de ver Leo Messi com o Inter Miami desfilando pelos estádios sul-americanos já foi revelado por muitos dirigentes, e o próprio presidente da Conmebol deixou as portas abertas.

“É uma questão que eles têm que falar dentro da Concacaf. Já foi feito no passado, mas a gente é muito respeitoso com as outras confederações. É uma honra que equipes de outra confederação tenham a Libertadores como referência de competição internacional e mundial”, disse Alejandro Domínguez.

O presidente da Conmebol ainda completou: “A porta ficou aberta, lembrem que eles estiveram aqui com a gente jogando até 2017, mas se eles querem voltar precisam voltar através da Concacaf”.

A improvável entrada da MLS na Libertadores

Apesar do desejo de alguns clubes da MLS em disputar a Libertadores, e também das portas abertas deixada por Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, a mudança e entrada desses times é pouco provável de acontecer.

Isso porque tudo depende da Concacaf liberar os times caribenhos e norte-americanos para o torneio. No entanto, a federação já tem sua própria competição (Concachampions) e ao ceder os principais clubes para uma “entidade rival” não só enfraqueceria seu próprio torneio, como também significaria uma grande perda de dinheiro.