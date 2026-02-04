A noite desta quinta-feira (5) marca o início da jornada continental para duas equipes com ambições distintas na temporada. O Juventud-URU recebe a Universidad Católica-EQU pelo jogo de ida da primeira fase da Copa Libertadores de 2026. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília) no histórico Estádio Centenário, em Montevidéu.

Estreia histórica e busca pela fase de grupos

O confronto representa um marco para o clube uruguaio, que faz sua estreia absoluta na principal competição da América do Sul. Já a equipe equatoriana chega com a moral elevada após a conquista inédita da Copa Equador em 2025 e busca fazer valer sua maior experiência internacional. Quem avançar neste mata-mata de ida e volta seguirá para a segunda fase, mantendo vivo o sonho de alcançar a fase de grupos do torneio.

Juventud aposta no fator casa

Mandante do duelo, o time de Las Piedras optou por realizar a partida no icônico Estádio Centenário. A estratégia é construir uma vantagem sólida em casa antes de decidir a vaga fora. Sem desfalques confirmados de última hora, a equipe deve entrar com força máxima, embora a escalação oficial seja mantida sob sigilo para tentar surpreender o adversário.

A força da Universidad Católica

Do outro lado, a Universidad Católica-EQU é vista como levemente favorita pela imprensa especializada, impulsionada pelo título nacional recente e pela rodagem de seu elenco em competições da Conmebol. O objetivo dos equatorianos é suportar a pressão inicial e levar um resultado positivo para decidir a classificação em seus domínios, em Quito.

Onde assistir a Juventud-URU x Universidad Católica-EQU

O torcedor brasileiro poderá acompanhar todas as emoções deste duelo ao vivo e com exclusividade através do serviço de streaming Paramount+. A transmissão está confirmada para iniciar pouco antes do apito inicial, às 21h30.