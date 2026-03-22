O Flamengo decide o título da Libertadores Sub-20 2026 contra o Santiago Wanderers, do Chile, neste domingo, 22 de março. A partida será realizada às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador.

Onde assistir à final da Libertadores Sub-20

A decisão terá ampla cobertura para o público brasileiro. De acordo com informações do portal ge.globo, a transmissão ao vivo está confirmada pelo SporTV, na TV fechada, e pelo serviço de streaming Disney+. Além disso, o Canal GOAT, no YouTube, e a FlamengoTV disponibilizam o sinal para os torcedores acompanharem o confronto.

Busca pelo tricampeonato continental

O clube carioca chega à final defendendo uma hegemonia continental, após conquistar os títulos de 2024 e 2025. Na semifinal desta edição, o time superou o Olimpia, do Paraguai, por 2 a 1, com gols marcados por Ryan Roberto e Pablo Lucio. Caso vença os chilenos, o Rubro-Negro garantirá o terceiro título consecutivo da categoria.

Santiago Wanderers surpreende e elimina brasileiros

A equipe chilena garantiu sua vaga na decisão após vencer o Palmeiras pelo placar de 2 a 1 na outra semifinal. O confronto inédito na final coloca frente a frente a tradição brasileira na base contra a principal surpresa da competição em 2026, que busca desbancar o atual campeão.

Informações gerais da decisão