As últimas vagas para a Copa Libertadores 2026 estão sendo preenchidas, restando apenas quatro das 47 vagas, incluindo os times que disputarão a fase preliminar. O Estudiantes, campeão argentino, foi o último a garantir vaga. A definição de Corinthians x Vasco na final da Copa do Brasil também afetou duas equipes do país.

O Botafogo, que terminou na sexta colocação do Brasileirão, a primeira fora da zona que dá vaga direta à fase de grupos da Libertadores, esperava a classificação do terceiro colocado Cruzeiro ou do quinto colocado Fluminense para herdar uma vaga. Agora, o Glorioso terá de passar pela pré-Libertadores. Já o São Paulo está oficialmente fora da competição.

A tabela final do Campeonato Brasileiro definiu Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense com vagas diretas na Libertadores, enquanto Botafogo e Bahia jogam fase prévia da competição.

No futebol argentino, o River Plate é a principal ausência. O Millonario tinha uma única chance de se classificar, e não dependia dele, pelo contrário. O River precisava do Boca campeão do torneo Clausura, mas os xeneizes foram eliminas para o Racing na semifinal.

A próxima edição da Libertadores marcará a estreia de muitas equipes no cenário continental. Além do Mirassol, Platense e Rivadavia jogarão a competição pela primeira vez, assim como o paraguaio 2 de Mayo e o uruguaio Juventud. Além disso, os chilenos Coquimbo Unido e O’Higgins jogam apenas pela segunda vez. Já o Universidad Católica, do Equador, retorna após 45 anos de espera.

Todos os times classificados para a Libertadores 2026