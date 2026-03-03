A noite desta quarta-feira (4) reserva fortes emoções pela terceira fase da Copa Libertadores. O Carabobo recebe o tradicional Sporting Cristal no Estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela. A bola rola às 19h (horário de Brasília).

O que está em jogo

Este confronto é decisivo para as pretensões internacionais de ambos os clubes. Quem avançar no placar agregado garante vaga na fase de grupos da Libertadores, assegurando prestígio esportivo e uma premiação financeira significativa. O time eliminado, por sua vez, disputará a fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O Carabobo chega a esta etapa após eliminar o Huachipato, do Chile, com um placar agregado de 3 a 1. Já o Sporting Cristal avançou após uma classificação dramática nos pênaltis contra o 2 de Mayo, do Paraguai.

O desafio do Carabobo em casa

Jogando diante de sua torcida, o time venezuelano sabe da importância de construir um resultado positivo neste jogo de ida. O fator local no Misael Delgado costuma ser um trunfo para a equipe, que busca surpreender no cenário sul-americano. A expectativa é que o time entre com força máxima para tentar neutralizar a experiência do adversário e levar uma vantagem para o jogo de volta.

A experiência do Sporting Cristal

Do outro lado, a equipe peruana chega para o confronto carregando o peso de sua camisa e tradição na América do Sul. Acostumado a disputar a Libertadores, o clube de Lima tenta impor seu ritmo mesmo jogando fora de casa. O objetivo principal é manter o confronto aberto para decidir a classificação em seus domínios, superando a pressão das arquibancadas venezuelanas.

Onde assistir e detalhes da partida

O duelo terá transmissão ao vivo para o Brasil. Os torcedores poderão acompanhar cada lance através da ESPN (TV fechada) e do serviço de streaming Disney+. O sinal também estará disponível em plataformas operadoras que retransmitem o canal, como Zapping, Claro TV+, Sky+ e Vivo Play.