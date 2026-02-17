A noite desta quarta-feira, 18, marca o início de um confronto decisivo pela segunda fase da Copa Libertadores. O Barcelona-EQU recebe o Argentinos Juniors no estádio Banco Pichincha, em Guayaquil. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), colocando frente a frente a força do futebol equatoriano em seus domínios contra a tradição argentina em competições continentais.

Expectativa e momento das equipes

O duelo é cercado de incertezas e expectativas. Para o Barcelona de Guayaquil, este será o primeiro jogo oficial da temporada, o que levanta dúvidas sobre o ritmo de jogo dos atletas.

A equipe, agora sob o comando do técnico venezuelano César Farías, aposta na pressão de sua torcida no Estádio Monumental para construir uma vantagem no jogo de ida. O clube busca estabilidade após turbulências administrativas recentes, focando totalmente no desempenho em campo para avançar à fase de grupos.

Do outro lado, o Argentinos Juniors chega ao Equador com maior rodagem, tendo disputado partidas pelo campeonato nacional. O “Bicho” de La Paternal retorna à Libertadores após três anos de ausência e tenta levar um bom resultado para decidir a classificação em casa, no Estádio Diego Armando Maradona.

A imprensa esportiva destaca o confronto como um choque de estilos: a intensidade física e velocidade que o time equatoriano costuma impor em casa contra a disciplina tática e o toque de bola característicos da equipe argentina.

Estratégias para o mata-mata

Jogando em casa, o Barcelona-EQU tem a responsabilidade de propor o jogo. O Estádio Banco Pichincha é historicamente um território hostil para visitantes, e a expectativa é que o time utilize a velocidade pelas pontas para tentar furar o bloqueio adversário. Construir um placar favorável é crucial, visto que decidir na Argentina apresenta um grau elevado de dificuldade.

Já o Argentinos Juniors deve adotar uma postura cautelosa, mas não passiva. O objetivo principal será controlar o ímpeto inicial dos donos da casa e explorar os espaços deixados na defesa equatoriana. Um empate ou uma derrota por margem mínima pode ser considerado um resultado estratégico, mantendo o confronto aberto para a volta.

Onde assistir

Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar o duelo, a transmissão da Copa Libertadores em 2026 segue dividida entre canais abertos, fechados e streaming. A partida será transmitida pelas plataformas detentoras dos direitos da competição ESPN (TV fechada) e o serviço de streaming Paramount+.