Com 100% de aproveitamento, Verdão faz 6 a 0 no Allianz Parque e avança ao mata-mata com moral

O Palmeiras foi a campo nesta quarta-feira, 28, para cumprir tabela na Copa Libertadores. Na última rodada da fase de grupos, o Verdão atropelou o Sporting Cristal e venceu por 6 a 0 no Allianz Parque, confirmando 100% de aproveitamento e a melhor campanha da competição até aqui. Os gols foram marcados por Estêvão, Flaco López (2x), Raphael Veiga, Paulinho e Facundo Torres.

Antes da bola rolar, Estêvão foi homenageada em sua última partida com a camisa do Palmeiras no Allianz Parque.

Já dentro de campo, jogando leve, o Palmeiras não teve dificuldade alguma contra o Sporting Cristal e encaminhou a vitória já no primeiro tempo. O primeiro saiu aos 32 minutos, com o próprio Estêvão recebendo lançamento e chutando cruzado. Logo sete minutos depois, foi a vez de Flaco López ampliar. E o argentino voltou à rede ainda antes do intervalo.

No segundo tempo, quem transformou em goleada foi Raphael Veiga, com um golaço de falta.

Mais tarde, aos 26 minutos, Paulinho garantiu seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Após recuperar a bola, o atacante trabalhou com Allan e chutou no canto. O último tento da noite, aos 35 minutos, foi de Facundo Torres, pelo alto.

Os lances de Palmeiras x Sporting Crystal pela Libertadores:

