Inter elimina o Bahia de virada e garante oitavas como líder do grupo

Colorado faz 2 a 1 em decisão sob chuva no Beira-Rio, e supera rival brasileiro no grupo da morte

O Internacional está nas oitavas de final da Copa Libertadores. A confirmação da vaga veio nesta quarta-feira, 28, na última rodada da fase de grupos. O Colorado fez a lição de casa em confronto decisivo contra o Bahia e venceu por 2 a 1, de virada, no Beira-Rio. Com isso, a equipe gaúcha avança como líder do grupo da morte e elimina o Tricolor de Aço, que vai jogar a repescagem da Sul-Americana.

A chuva em Porto Alegre não ajudou a proporcionar o espetáculo esperado, dificultando principalmente o Bahia, que tentou jogar curto e com a bola no chão, mas teve muita dificuldade. Diante deste cenário, o primeiro tempo foi todo do Internacional.

Borré teve chance e finalizou por cima do gol. Em sobra, Alan Patrick também teve uma boa oportunidade e desperdiçou. A única chegada do Bahia foi a mais clara, em descida rápida com Cauly e Jean Lucas, mas a bola passou ao lado do alvo.

As emoções ficaram para o segundo tempo. Aos nove minutos, em boa trama pela esquerda, o Bahia chegou com Willian José. O goleiro Anthoni deu rebote e Jean Lucas colocou a equipe visitante na frente.

A resposta colorada veio logo na sequência, de forma relâmpago, com Vitinho chutando cruzado e deixando tudo igual novamente.

Aos 22 minutos, o Inter virou o jogo e praticamente confirmou a vaga. Em cruzamento na medida de Wesley, Borré ganhou pelo alto e marcou o segundo da equipe gaúcha. O Inter ainda teve chance de marcar o terceiro, com Alan Patrick, mas o chute passou por cima.

O Bahia tentou se recuperar e, precisando da vitória, o cenário ficou ainda mais complicado. Ademir flertou com o gol e Michel Araujo exigiu defesa de Anthoni. No apito final, a classificação colorada e eliminação tricolor se confirmou.

