Rubro-Negro tem dificuldades para superar marcação venezuelana, mas garante 1 a 0 no Maracanã com Léo Pereira e confirma vaga

Léo Pereira salva o Flamengo com gol isolado no Maracanã - Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo garantiu sua classificação às oitavas de final da Copa Libertadores, nesta quarta-feira, 28, dentro do Maracanã. A equipe rubro-negra entrou em campo contra o Deportivo Táchira e precisou vencer por 1 a 0 para seguir vivo na competição. O gol marcado por Léo Pereira confirmou o 2º lugar no grupo.

Ficou fácil sentir a tensão no Maracanã no primeiro tempo. Precisando da vitória de qualquer forma, o Flamengo sentiu a pressão e trabalhou mal, esbarrando na forte marcação do Deportivo Táchira.

O Rubro-Negro tentou criar, Luiz Araújo, por exemplo, parou no goleiro Camargo, e Pedro errou o alvo quando foi acionado. Ainda assim, o volume de jogo foi muito abaixo do esperado e, com a vitória parcial da LDU, a equipe carioca foi para o intervalo se despedindo da Libertadores.

O cenário se alterou um pouco na etapa final. Logo no primeiro minuto, Gerson testou e Camargo defendeu. Um lance que mostrou uma postura distinta do time comandado por Filipe Luís.

O Flamengo teve a chance de marcar e aliviar a tensão com Arrascaeta, mas o uruguaio desperdiçou. E se o ataque não estava conseguindo resolver, a defesa teve que aparecer. Foi assim, aos 21 minutos, para a rede balançar. Em cobrança de falta de Luiz Araújo, o zagueiro Léo Pereira completou e tirou o zero do placar.

Com a situação estabilizada, o Rubro-Negro administrou a vantagem mínima – suficiente para garantir a classificação às oitavas de final. No último lance do jogo, no entanto, o goleiro Rossi precisou aparecer e salvar o Fla com uma defesa na pequena área.

Os lances de Flamengo x Táchira pela Libertadores:

