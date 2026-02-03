A fase preliminar da Copa Libertadores de 2026 tem início nesta quarta-feira, 4 de fevereiro, com um duelo que marca a história de um dos clubes envolvidos. O 2 de Mayo, do Paraguai, recebe o tradicional Alianza Lima, do Peru. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília) no Estádio Monumental Río Parapití, em Pedro Juan Caballero, casa da equipe paraguaia.

Onde assistir ao vivo

Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar o confronto, a partida terá transmissão exclusiva através da plataforma de streaming Paramount+.

Estreia histórica do 2 de Mayo

O confronto marca a estreia absoluta do 2 de Mayo na principal competição do continente. A equipe, apelidada de “Gallo Norteño”, garantiu sua vaga após o vice-campeonato da Copa do Paraguai de 2025. No entanto, o time chega para este momento histórico tentando superar uma fase instável no campeonato local, onde acumulou duas derrotas — incluindo uma goleada por 5 a 1 — e um empate nas três primeiras rodadas. A aposta é na força da torcida em Pedro Juan Caballero para reverter o cenário e construir uma vantagem.

Alianza Lima busca confirmar favoritismo

Do outro lado, o Alianza Lima carrega o peso da tradição e a responsabilidade de avançar. Classificado como o quarto representante do Peru, o clube chega com a moral elevada após vencer na estreia de sua liga nacional. Considerado favorito pela imprensa peruana, o time de Lima busca impor sua maior experiência internacional para decidir a vaga. Quem avançar neste mata-mata enfrentará o Sporting Cristal, também do Peru, na segunda fase da competição.