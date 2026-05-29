A Fifa anunciou a lista final dos Centros de Treinamento (CTs) que serão utilizados pelas 48 seleções participantes da Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá nos Estados UnidosMéxico e Canadá. A decisão, divulgada em maio de 2026, marca um passo crucial na preparação para o torneio, que se estenderá de 11 de junho a 19 de julho de 2026.

Distribuição Geográfica dos Centros de Treinamento

Dos três países anfitriões, os Estados Unidos serão o principal polo de preparação, abrigando 39 delegações. O México receberá sete equipes, enquanto o Canadá será a base para duas seleções. A escolha dos CTs foi um processo estratégico iniciado em 2024, com a decisão final sendo tomada após o sorteio dos grupos em dezembro de 2025.

Bases das Seleções Sul-Americanas

seleção brasileira optou pelo Centro de Treinamento Columbia Park, localizado em Morristown, na região de Nova York-Nova Jersey, nos Estados Unidos. Este complexo pertence ao New York Red Bulls. A atual campeã, Argentina, escolheu Kansas City, onde utilizará o CT do Sporting KC. O Uruguai ficará no CT Mayakoba, em Cancún, no México. A Colômbia terá sua base na Academia Atlas FC, em Guadalajara, México. O Equador se preparará no Columbus Crew Performance Centre, em Columbus, Ohio, EUA, pertencente ao Columbus Crew. Já o Paraguai ficará no Orange County Great Park, em Irvine, Califórnia, EUA.

Veja o CT de cada seleção:

  • África do Sul – Pachuca, CF Pachuca – Universidad Del Futbol
  • Alemanha – Winston-Salem, Wake Forest University
  • Arábia Saudita – Austin, Austin FC Stadium
  • Argélia – Kansas City, University of Kansas
  • Argentina – Kansas City, Sporting KC Training Centre
  • Austrália – San Francisco Bay Area, Oakland Roots/Soul Training Facility
  • Áustria – Goleta, UC Santa Barbara – Harder Stadium
  • Bélgica – Renton, Seattle Sounders FC Performance Centre and Clubhouse
  • Bósnia e Herzegovina – Sandy, RSL Stadium
  • Brasil – Nova York/Nova Jersey, Columbia Park Training Facility
  • Cabo Verde – Tampa, Waters Sportsplex
  • Catar – Santa Barbara, Westmont College
  • Colômbia – Guadalajara, Academia Atlas FC
  • Canadá – Vancouver, National Soccer Development Centre
  • Coreia do Sul – Guadalajara, Chivas Verde Valle
  • Costa do Marfim – Philadelphia, Philadelphia Union
  • Croácia – Alexandria, Episcopal High School
  • Curaçao – Boca Raton, Florida Atlantic University
  • Egito – Spokane, Gonzaga University
  • Escócia – Charlotte, Charlotte FC
  • Equador – Columbus, Columbus Crew Performance Centre
  • Espanha – Chattanooga, Baylor School
  • Estados Unidos – Irvine, Great Park Sports Complex
  • França – Boston, Bentley University
  • Gana – Boston, Universidade Bryant
  • Haiti – Nova York/Nova Jersey, Stockton University
  • Inglaterra – Kansas City, Swope Soccer Village
  • Irã – Tijuana, Centro Xoloitzcuintle
  • Iraque – Greenbrier County, The Gre,enbrier Sports Performance Centre
  • Japão – Nashville, Nashville SC
  • Jordânia – Portland, University of Portland
  • Marrocos – New York New Jersey, The Pingry School
  • México – Cidade do México, Centro de Alto Rendimiento (CAR)
  • Holanda – Kansas City, KC Current Training Facility
  • Noruega – Greensboro, UNC Greensboro
  • Nova Zelândia – San Diego, University of San Diego – Torero Stadium
  • Panamá – New Tecumseth, Nottawasaga Training Site
  • Paraguai – San Francisco Bay Area, Spartan Soccer Complex
  • Portugal – Palm Beach Gardens, Gardens North County District Park
  • Senegal – Nova York/Nova Jersey, Rutgers University
  • Suíça – San Diego, SDJA
  • Suécia – Dallas, FC Dallas Stadium
  • Tunísia – Monterrey, Rayados Training Centre
  • Turquia – Mesa, Arizona Athletic Grounds
  • Uruguai – Cancun, Mayakoba Training Centre Cancun
  • RD Congo – Houston, Centro de Treinamento de Houston
  • República Tcheca – Dallas, Mansfield Multipurpose Stadium
  • Uzbequistão – Atlanta, Atlanta United Training Centre