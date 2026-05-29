A Fifa anunciou a lista final dos Centros de Treinamento (CTs) que serão utilizados pelas 48 seleções participantes da Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá nos Estados Unidos, México e Canadá. A decisão, divulgada em maio de 2026, marca um passo crucial na preparação para o torneio, que se estenderá de 11 de junho a 19 de julho de 2026.
Distribuição Geográfica dos Centros de Treinamento
Dos três países anfitriões, os Estados Unidos serão o principal polo de preparação, abrigando 39 delegações. O México receberá sete equipes, enquanto o Canadá será a base para duas seleções. A escolha dos CTs foi um processo estratégico iniciado em 2024, com a decisão final sendo tomada após o sorteio dos grupos em dezembro de 2025.
Bases das Seleções Sul-Americanas
A seleção brasileira optou pelo Centro de Treinamento Columbia Park, localizado em Morristown, na região de Nova York-Nova Jersey, nos Estados Unidos. Este complexo pertence ao New York Red Bulls. A atual campeã, Argentina, escolheu Kansas City, onde utilizará o CT do Sporting KC. O Uruguai ficará no CT Mayakoba, em Cancún, no México. A Colômbia terá sua base na Academia Atlas FC, em Guadalajara, México. O Equador se preparará no Columbus Crew Performance Centre, em Columbus, Ohio, EUA, pertencente ao Columbus Crew. Já o Paraguai ficará no Orange County Great Park, em Irvine, Califórnia, EUA.
Veja o CT de cada seleção:
- África do Sul – Pachuca, CF Pachuca – Universidad Del Futbol
- Alemanha – Winston-Salem, Wake Forest University
- Arábia Saudita – Austin, Austin FC Stadium
- Argélia – Kansas City, University of Kansas
- Argentina – Kansas City, Sporting KC Training Centre
- Austrália – San Francisco Bay Area, Oakland Roots/Soul Training Facility
- Áustria – Goleta, UC Santa Barbara – Harder Stadium
- Bélgica – Renton, Seattle Sounders FC Performance Centre and Clubhouse
- Bósnia e Herzegovina – Sandy, RSL Stadium
- Brasil – Nova York/Nova Jersey, Columbia Park Training Facility
- Cabo Verde – Tampa, Waters Sportsplex
- Catar – Santa Barbara, Westmont College
- Colômbia – Guadalajara, Academia Atlas FC
- Canadá – Vancouver, National Soccer Development Centre
- Coreia do Sul – Guadalajara, Chivas Verde Valle
- Costa do Marfim – Philadelphia, Philadelphia Union
- Croácia – Alexandria, Episcopal High School
- Curaçao – Boca Raton, Florida Atlantic University
- Egito – Spokane, Gonzaga University
- Escócia – Charlotte, Charlotte FC
- Equador – Columbus, Columbus Crew Performance Centre
- Espanha – Chattanooga, Baylor School
- Estados Unidos – Irvine, Great Park Sports Complex
- França – Boston, Bentley University
- Gana – Boston, Universidade Bryant
- Haiti – Nova York/Nova Jersey, Stockton University
- Inglaterra – Kansas City, Swope Soccer Village
- Irã – Tijuana, Centro Xoloitzcuintle
- Iraque – Greenbrier County, The Gre,enbrier Sports Performance Centre
- Japão – Nashville, Nashville SC
- Jordânia – Portland, University of Portland
- Marrocos – New York New Jersey, The Pingry School
- México – Cidade do México, Centro de Alto Rendimiento (CAR)
- Holanda – Kansas City, KC Current Training Facility
- Noruega – Greensboro, UNC Greensboro
- Nova Zelândia – San Diego, University of San Diego – Torero Stadium
- Panamá – New Tecumseth, Nottawasaga Training Site
- Paraguai – San Francisco Bay Area, Spartan Soccer Complex
- Portugal – Palm Beach Gardens, Gardens North County District Park
- Senegal – Nova York/Nova Jersey, Rutgers University
- Suíça – San Diego, SDJA
- Suécia – Dallas, FC Dallas Stadium
- Tunísia – Monterrey, Rayados Training Centre
- Turquia – Mesa, Arizona Athletic Grounds
- Uruguai – Cancun, Mayakoba Training Centre Cancun
- RD Congo – Houston, Centro de Treinamento de Houston
- República Tcheca – Dallas, Mansfield Multipurpose Stadium
- Uzbequistão – Atlanta, Atlanta United Training Centre