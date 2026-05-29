A Fifa anunciou a lista final dos Centros de Treinamento (CTs) que serão utilizados pelas 48 seleções participantes da Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá nos Estados Unidos, México e Canadá. A decisão, divulgada em maio de 2026, marca um passo crucial na preparação para o torneio, que se estenderá de 11 de junho a 19 de julho de 2026.

Distribuição Geográfica dos Centros de Treinamento

Dos três países anfitriões, os Estados Unidos serão o principal polo de preparação, abrigando 39 delegações. O México receberá sete equipes, enquanto o Canadá será a base para duas seleções. A escolha dos CTs foi um processo estratégico iniciado em 2024, com a decisão final sendo tomada após o sorteio dos grupos em dezembro de 2025.

Bases das Seleções Sul-Americanas

A seleção brasileira optou pelo Centro de Treinamento Columbia Park, localizado em Morristown, na região de Nova York-Nova Jersey, nos Estados Unidos. Este complexo pertence ao New York Red Bulls. A atual campeã, Argentina, escolheu Kansas City, onde utilizará o CT do Sporting KC. O Uruguai ficará no CT Mayakoba, em Cancún, no México. A Colômbia terá sua base na Academia Atlas FC, em Guadalajara, México. O Equador se preparará no Columbus Crew Performance Centre, em Columbus, Ohio, EUA, pertencente ao Columbus Crew. Já o Paraguai ficará no Orange County Great Park, em Irvine, Califórnia, EUA.

Veja o CT de cada seleção: