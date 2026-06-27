A Bélgica espantou a zebra e a desconfiança. Na madrugada deste sábado (27), no BC Place, em Vancouver, a seleção europeia goleou a Nova Zelândia por 5 a 1, em partida válida pela terceira rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2026. Após dois empates decepcionantes nas rodadas iniciais, os belgas contaram com o talento de Leandro Trossard, a maestria de Kevin De Bruyne e o impacto fulminante de Romelu Lukaku saindo do banco para carimbar a vaga na próxima fase e assumir a liderança da chave.
O fim da instabilidade e o faro de Trossard
Pressionada pela necessidade de vitória para não depender do resultado entre Egito e Irã, a Bélgica iniciou o confronto impondo seu ritmo. Aos 20 minutos, um susto: o árbitro marcou pênalti por toque de mão do zagueiro neozelandês Surman, mas a penalidade foi anulada após revisão do VAR. A frustração durou pouco. Aos 27 minutos, De Bruyne cobrou escanteio fechado, a defesa da Oceania vacilou e Trossard foi o mais rápido para empurrar para as redes, abrindo o caminho para a vitória europeia.
Domínio absoluto e o maestro De Bruyne
Na volta do intervalo, a superioridade técnica belga ficou ainda mais evidente. Logo aos quatro minutos da etapa final, Trossard mostrou insistência dentro da área, finalizou duas vezes e venceu o goleiro Crocombe para ampliar. A Nova Zelândia, que sonhava com uma inédita classificação para o mata-mata, sentiu o golpe e não conseguiu oferecer resistência. Aos 23 minutos, foi a vez do maestro De Bruyne ser premiado: o meia dominou com a perna direita e bateu cruzado, no cantinho, praticamente liquidando a fatura.
O impacto de Lukaku e a liderança garantida
O jogo ganhou contornos de emoção nos minutos finais. Aos 38, Just aproveitou um rebote do goleiro Courtois e descontou para os neozelandeses com um belo chute de primeira, dando uma breve faísca de esperança. No entanto, a resposta belga foi imediata e letal. Romelu Lukaku entrou em campo aos 40 minutos e, em seu primeiro toque na bola, completou de cabeça o cruzamento de Raskin para fazer o quarto gol. Nos acréscimos, o centroavante ainda atuou como garçom, ajeitando a bola para Saelemaekers fuzilar e fechar a goleada em 5 a 1. Com o resultado maiúsculo, a Bélgica não apenas garante sua classificação para a fase de 16 avos de final, como também ultrapassa o Egito no saldo de gols, assegurando a liderança do Grupo G. Já a Nova Zelândia se despede do Mundial amargando a lanterna da chave, adiando mais uma vez o sonho de avançar na competição.