Um tiroteio registrado na noite de domingo, 28, em uma Fan Zone da Copa do Mundo de 2026 na Califórnia, deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida. O incidente ocorreu na Praça San Pedro, em San Jose, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos.4

A informação foi confirmada pela polícia de San Jose no X (antigo Twitter):

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“As unidades estão atualmente investigando um tiroteio na área das ruas N Market St e W Santa Clara St. Uma vítima foi declarada morta no local. A segunda vítima foi transportada para um hospital local com ferimentos que ameaçam a vida. Este incidente está sendo investigado como homicídio. Várias ruas ao redor estão fechadas na área. Por favor, evite a área e utilize rotas alternativas. Comunicado à imprensa em breve.

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O local é um dos principais pontos de encontro para torcedores assistirem aos jogos do Mundial em telões, mas no momento do tiroteio não havia transmissão de partidas envolvendo os anfitriões Estados Unidos, México ou Canadá. O único jogo de domingo, entre África do Sul e Canadá, já havia sido encerrado horas antes do tiroteio.

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