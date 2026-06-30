O Marrocos protagonizou um roteiro épico na noite desta segunda-feira (29), no estádio BBVA, em Monterrey. Após sair atrás no placar e esbarrar em uma atuação de gala do goleiro adversário, a seleção africana buscou o empate por 1 a 1 contra a Holanda no apagar das luzes. A persistência foi recompensada na disputa de pênaltis, garantindo a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, onde a equipe enfrentará o Canadá.

Muralha holandesa e pressão africana

A primeira etapa foi marcada pelo equilíbrio inicial, mas logo o Marrocos passou a ditar o ritmo e criar as melhores oportunidades. O grande obstáculo, no entanto, tinha nome: Verbruggen. O goleiro holandês operou verdadeiros milagres em sequência, parando uma cabeçada forte de El Aynaoui e um chute à queima-roupa de Hakimi na marca dos 20 minutos. A Holanda, com dificuldades na criação e esbarrando em impedimentos, pouco ameaçou a meta de Bounou antes do intervalo, limitando-se a uma finalização de van de Ven nos minutos finais.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

Emoção à flor da pele e empate heroico

Na volta para o segundo tempo, o cenário de pressão se manteve. Hakimi chegou a carimbar o travessão, e Verbruggen continuou salvando a equipe europeia. Contrariando o volume de jogo, foi a Holanda quem abriu o placar aos 27 minutos. Gakpo recebeu na área e bateu na saída do goleiro. A comemoração foi marcada por muita emoção e lágrimas, já que o atacante havia perdido o filho recentemente. Quando a eliminação marroquina parecia certa, aos 45 minutos, Diop se aventurou no ataque, aproveitou cruzamento de Talbi e testou firme para empatar o duelo, levando a torcida ao delírio e forçando a prorrogação.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

Tensão extra e decisão na marca da cal

No tempo extra, o cansaço bateu forte, especialmente do lado holandês, que viu Gakpo sair exausto. O Marrocos seguiu mais perigoso, e Verbruggen precisou fazer mais uma defesa espetacular em chute de Rahimi para levar a decisão para os pênaltis. Na marca da cal, o nervosismo tomou conta de ambos os lados em uma disputa cheia de reviravoltas. A Holanda desperdiçou cobranças com Kluivert (na trave), Timber (para fora) e Summerville (defesa de Bounou). Pelo lado marroquino, El Aynaoui e Hakimi também pararam na trave, mas Rahimi, Talbi e, por fim, Saibari converteram suas penalidades. Com o acerto decisivo de Saibari, o Marrocos selou a vitória dramática e carimbou seu passaporte para as oitavas de final.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google