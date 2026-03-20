A FIFA confirmou que a Seleção Masculina dos Estados Unidos (USMNT) fará sua estreia na Copa do Mundo de 2026 no Los Angeles Stadium (SoFi Stadium), em Inglewood, no dia 12 de junho. O anúncio oficial posiciona a região de Los Angeles como um dos pilares estratégicos do torneio, que será sediado conjuntamente por Estados Unidos, México e Canadá.

Infraestrutura e tecnologia de ponta

Inaugurado em 2020, o SoFi Stadium é amplamente reconhecido como o estádio mais caro do mundo, com um custo de construção estimado em aproximadamente US$ 5 bilhões. Segundo comunicado da FIFA, a escolha reflete a necessidade de arenas que ofereçam uma experiência imersiva, destacando o “Infinity Screen” da Samsung — um telão 4K de dupla face que circunda o campo — e sua arquitetura com cobertura translúcida.

Adaptações técnicas obrigatórias

Apesar de sua modernidade, o estádio passará por modificações para atender aos padrões rigorosos da entidade máxima do futebol. De acordo com o planejamento técnico, as intervenções envolvem o alargamento da área de jogo para acomodar as dimensões oficiais de um campo internacional e a substituição temporária do gramado sintético por grama natural de alta performance.

Estas reformas são essenciais para garantir a segurança dos atletas e a qualidade técnica das partidas. Além do jogo de abertura dos EUA, o SoFi Stadium está programado para receber outros sete confrontos ao longo da competição, incluindo jogos decisivos das fases eliminatórias.

Calendário e legado esportivo

A escolha mantém a tradição de Los Angeles como um destino de elite para o esporte mundial. Em 1994, a final da Copa do Mundo foi realizada no Rose Bowl, em Pasadena. Agora, a transição para o SoFi Stadium simboliza a evolução tecnológica do esporte no país.

Data da estreia dos EUA: 12 de junho de 2026.

12 de junho de 2026. Localização: Inglewood, Califórnia.

Inglewood, Califórnia. Capacidade prevista: Aproximadamente 70.000 espectadores para o torneio.

Aproximadamente 70.000 espectadores para o torneio. Total de jogos no estádio: 8 partidas (incluindo quartas de final).

A expectativa é que a estreia da seleção anfitriã gere um impacto econômico bilionário na região, consolidando o SoFi Stadium como o novo epicentro do futebol na América do Norte.