Sete ‘estreantes’: quem serão os testados por Ancelotti nesta Data Fifa

Divulgada nesta quarta-feira, 1º, pelo técnico Carlo Ancelotti, a lista de convocados da seleção brasileira para a próxima Data Fifa reservou bem poucas surpresas e nenhuma estreia entre os nomes escolhidos para os amistosos na Ásia. Mesmo assim, sete dos 26 chamados estarão pela primeira vez sob olhares mais atentos do italiano – em sua terceira convocação desde que assumiu o cargo, em 26 de maio.

“Essa não é uma lista definitiva hoje. Teremos jogo nessa noite pela Champions, jogo no próximo final de semana. Privilegiamos os jogadores europeus, porque têm que viajar menos do que os jogadores que jogam no Brasil e também por causa do fuso horário. Os jogadores convocados pela primeira vez terão oportunidade comigo, mas não é a lista definitiva. Obviamente que muitos desses jogadores estarão na Copa do Mundo, mas é uma lista que leva em conta também as lesões que tivemos nos últimos dias. É uma oportunidade para outros demonstrarem suas qualidades”, disse Ancelotti, que na última Data Fifa apontou ter boa parte de seus escolhidos para a Copa já encaminhados.

Nomes como o do goleiro Ederson, dos volantes João Gomes e André e do atacante Igor Jesus figuram pela primeira vez com o treinador. PLACAR explica como está cada um deles na temporada.

Ederson (Fenerbahce)

Após oito temporadas completas e diversos títulos conquistados pelo Manchester City, Ederson, hoje no Galatasaray, ganhará uma oportunidade principalmente por conta da ausência de Alisson, lesionado e titular elogiado com Ancelotti nas quatro partidas até aqui.

É a primeira vez que jogador é chamado desde a mudança de clube. Na Turquia, foram quatro partidas, todas como titular. Ele sofreu quatro gols, três deles na derrota por 3 a 1 para o Dinamo Zagreb, pela Liga Europa. A equipe turca não conseguiu vaga na Champions.

Ancelotti já antecipou que Ederson deve jogar a primeira partida, diante da Coreia do Sul, no dia 10, em Seul, enquanto Hugo Souza, do Corinthians, será o escolhido contra o Japão, quatro dias depois. O jogador esteve nas duas últimas Copas do Mundo, mas hoje tem sua vaga ameaçada.

Em março, ainda com Dorival Júnior, o goleiro acabou cortado por lesão para as partidas contra Colômbia e Argentina, esta que culminou na demissão do antecessor de Ancelotti.

Éder Militão (Real Madrid)

Recuperado depois de ter praticamente as duas últimas temporadas comprometidas por conta de duas lesões de ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho, o zagueiro ganha a sua primeira oportunidade com Ancelotti, um velho conhecido dos tempos de Real Madrid. Ele tenta recuperar espaço em um setor elogiado nas quatro partidas com Ancelotti, só vazado uma vez: na altitude de mais de 4.000 m de El Alto, na Bolívia.

Momentaneamente, Marquinhos e Gabriel Magalhães surgem como os “donos” das vagas. Mas, com a ausência do capitão do PSG, a tendência é que seja testado. Nomes como Alexsandro Ribeiro e Fabrício Bruno já receberam oportunidades com o treinador.

Na atual temporada, Militão tem seis partidas, sendo titular em cinco delas, com um gol marcado. Tem recebido bastante elogios da imprensa espanhola: “Eder Militão está de volta e é, sem dúvida, uma das melhores notícias para o Real Madrid de Xabi Alonso . Após duas graves lesões nos ligamentos cruzados nas últimas duas temporadas, seu retorno é quase como uma contratação”, disse o Marca.

André e João Gomes (Wolverhampton)

Titular em seis das oito partidas pelo Wolverhampton na temporada, André, de 24 anos, tenta recuperar espaço na seleção, perdido pelo retorno de Casemiro, além de nomes como Bruno Guimarães (Newcastle), Andrey Santos (Chelsea), Andreas Pereira (Palmeiras) e até mesmo Jean Lucas (Bahia). Aumentam a concorrência nomes como Joelinton (Newcastle) e João Gomes (Wolverhampton).

Situação parecida com a do companheiro de equipe, João Gomes, também de 24 anos. O ex-flamenguista participou de oito partidas na temporada, contribuindo com uma assistência, e tenta recuperar espaço. Foi titular na Copa América de 2024 e na maior parte da era Dorival Júnior.

“O João Gomes que não conheço a nível pessoal, como André. Quero conhecer, porque nesta posição creio que teremos muita opção para a Copa do Mundo. Gostaria de conhecer também estes dois jogadores, que estão muito bem na Premier League”, avaliou Ancelotti.

Joelinton (Newcastle)

Cortado na última lista, para os jogos contra Chile e Bolívia, em função de uma lesão sofrida em uma derrota do Newcastle para o Liverpool na Premier League, o jogador de 29 anos terá, enfim, sua primeira chance com Ancelotti em setor concorrido. Foram sete jogos e dois gols nesta temporada, todos atuando como titular.

Pela seleção, a última partida foi na derrota por 4 a 1 para a Argentina, em Buenos Aires. Atuou por somente 45 minutos na ocasião. O jogador tem sete jogos com a camisa amarelinha, três deles como titular.

Igor Jesus (Nottingham Forest)

Outro que foi chamado pela primeira vez com Ancelotti, o atacante foi bastante elogiado pelo treinador: “é um atacante que tem uma característica bem distinta. Creio que a seleção, em uma competição importante como a Copa, tem de ter um centroavante com essa característica. Forte na área, de cabeça, que luta muito, tem qualidade nos duelos. Vi o jogo do Igor Jesus contra o Betis. Gosto muito do seu jogo, por isso chamei ele. Eu acho que a seleção tem de ter outros atacantes deste perfil dele”, disse na entrevista.

Aos 24 anos, o atacante do Nottingham Forest começou a temporada embalado por quatro gols em apenas sete partidas. Ele já vinha em grande fase pelo Botafogo, onde se sagrou campeão da Libertadores e do Brasileirão do último ano, além de ter tido atuações elogiadas no Mundial de Clubes. Tem um gol em quatro partidas pela seleção.

Rodrygo (Real Madrid)

Também velho conhecido de Ancelotti, sempre bastante elogiado pelo italiano, terá sua primeira chance mesmo vivendo um momento de instabilidade no Real Madrid – assim como Vinicius Júnior. Foi titular em apenas duas das sete partidas que atuou nesta temporada, contribuindo com uma assistência, na goleada por 5 a 0 sobre o Kairat, na última terça-feira, 30, pela Champions.

“Rodrygo está muito bem. Não está jogando muito, mas todas as vezes que entrou no time foi bem. Tem boa condição física, como todos os jogadores brasileiros. Está muito motivado para estar aqui. É um jogador muito importante para essa seleção, porque tem características técnicas muito importantes. Pode jogar em todas as posições (do ataque). Vai ajudar muito”, disse Ancelotti.

“Não tenho o que falar do Rodrygo. Todos conhecem. Teve alguns problemas no passado, que superou muito bem. Está muito motivado. Está bem. Em times grandes tem muita concorrência, mas sua condição física é muito boa, pelo visto. Eu quero vê-lo aqui com os outros”, completou.