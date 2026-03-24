A seleção brasileira terá apenas um treinamento com o grupo completo antes do amistoso contra a França, marcado para o dia 26 de março. O revés logístico ocorreu após o lateral Douglas Santos e o atacante Luiz Henrique, ambos do Zenit, terem seus voos cancelados na Rússia, o que impediu a apresentação da dupla no prazo previsto em Orlando, nos Estados Unidos.

Ataques de drones na Rússia motivaram cancelamentos

O atraso foi provocado pela suspensão das atividades no aeroporto de Pulkovo, em São Petersburgo. O fechamento do terminal ocorreu devido a ataques de drones na região, resultando no cancelamento de aproximadamente 100 voos, incluindo os que transportariam os atletas para a concentração da Seleção.

Impacto no cronograma da Data FIFA

Com o incidente geopolítico, a chegada dos jogadores foi adiada para esta terça-feira, 24. O imprevisto altera o planejamento da comissão técnica para a Data Fifa de março.

Preparação reduzida para o clássico em Boston

O atraso reduz drasticamente o tempo de trabalho do técnico Carlo Ancelotti com o elenco completo. Como os atletas do Zenit só devem integrar o grupo na terça, a seleção brasileira terá apenas a quarta-feira, 25, véspera da partida, para realizar uma atividade com todos os 26 convocados.

A limitação é vista como um desafio tático significativo, dado o alto nível de exigência do confronto contra a seleção francesa, atual vice-campeã mundial. O jogo será realizado no Gillette Stadium, em Boston.