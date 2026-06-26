O Uruguai enfrenta a Espanha nesta sexta-feira, 26, às 21h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2026. Os comandados de Marcelo Bielsa decepcionaram até aqui, com dois empates contra os adversários considerados os mais fracos do grupo (Árabia Saudita e Cabo Verde), e vivem uma crise no vestiário.

Copa do Mundo 2026 Selecionar grupo Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F Grupo G Grupo H Grupo I Grupo J Grupo K Grupo L Classificado Repescagem (3º colocado) Eliminado J jogos · V vitórias · E empates · D derrotas · GP gols pró · GC gols contra · SG saldo · PTS pontos · % aproveitamento Grupo H- Fase de grupos # Times J V E D GP GC SG PTS % Últimos Jogos 1 EspanhaAvança 2 1 1 0 4 0 4 4 67% ---EV 2 UruguaiAvança 2 0 2 0 3 3 0 2 33% ---EE 3 Cabo VerdeEliminado 2 0 2 0 2 2 0 2 33% ---EE 4 Arábia SauditaEliminado 2 0 1 1 1 5 -4 1 17% ---ED Ver grupo completo →Crava no bolão →

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Agora, a Celeste precisa de um resultado favorável contra a favorita Espanha, para se classificar para os 16 avos de final. Se perder para La Roja, o Uruguai está fora do torneio, porque independentemente do resultado na outra partida do Grupo H, será ultrapassada.

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Isso porque, sem pontuar, mesmo que termine na terceira colocação, o Uruguai permanece com 2 pontos, ficando atrás da Escócia, última seleção na zona de classificação da “tabela dos terceiros”. Mas, com um empate, a Celeste ainda teria esperanças até de ser segundo colocada.

Copa do Mundo 2026 Melhores 3º colocados Classificação dos 3º colocados Os 8 primeiros avançam ao Round of 32 # Time Grupo P J V E D GP GC SG 1 🇸🇪Suécia F 4 3 1 1 1 7 7 0 2 🇪🇨Equador E 4 3 1 1 1 2 2 0 3 🇧🇦Bósnia B 4 3 1 1 1 5 6 -1 4 🇵🇾Paraguai D 4 3 1 1 1 2 4 -2 5 🇭🇷Croácia L 3 2 1 0 1 3 4 -1 6 🇰🇷Coreia do Sul A 3 3 1 0 2 2 3 -1 7 🇩🇿Argélia J 3 2 1 0 1 2 4 -2 8 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿Escócia C 3 3 1 0 2 1 4 -3 9 🇨🇻Cabo Verde H 2 2 0 2 0 2 2 0 10 🇧🇪Bélgica G 2 2 0 2 0 1 1 0 11 🇨🇩RD Congo K 1 2 0 1 1 1 2 -1 12 🇸🇳Senegal I 0 2 0 0 2 3 6 -3 Critérios de desempate: pontos → saldo de gols → gols pró → ordem alfabética por grupo. A linha destacada separa os 8 classificados dos eliminados. Ver tabela completa →Crava no bolão →

Vitória contra a Espanha – passa em 1º ou 2º

Cenário 1 – Cabo Verde vence a Árabia Saudita

Neste cenário, Uruguai e Cabo Verde empatariam em número de pontos (5) e decidiriam a primeira posição do Grupo H no saldo de gols de sua vitórias, enquanto a Espanha ficaria em terceiro. No momento as duas seleções estão empatadas nesse critério, mas a Celeste marcou um gol a mais que a seleção africana.

Cenário 2 – Cabo Verde perde ou empata com a Árabia Saudita

No caso da vitória da Árabia Saudita, ou empate, contra Cabo Verde, o Uruguai termina como líder do grupo, com 5 pontos. Independete do resultado, a Espanha seria 2ª colocada, pois mesmo que os árabes empatassem em pontos (4), La Roja estaria na frente pelo critério de confrontos diretos.

Empate contra a Espanha – passa em 2º ou 3º

Cenário 1 – Cabo Verde vence a Árabia Saudita

Com a vitória dos africanos, Cabo Verde e Espanha empatariam em pontos (5) e definiriam o primeiro lugar do grupo no saldo de gols. O Uruguai seria o terceiro colocado, com 3 pontos, e ocuparia, atualmente, a 5ª colocação da “tabela dos terceiros”, com saldo 0.

Cenário 2 – Cabo Verde perde para a Árabia Saudita

Neste cenário, a Espanha seria primeira colocada, com 5 pontos, e a Árabia Saudita a segunda, com 4 pontos. O Uruguai chegaria aos 3 pontos e ficaria com a terceira colocação.

Cenário 3 – Cabo Verde e Árabia Saudita empatam

Com o empate nas duas partidas do Grupo H, a tabela seguiria a atual ordem: Espanha (5), Uruguai (3), Cabo Verde (3) e Árabia Saudita (2). No entanto, para permanecer à frente da seleção africana, os sul-americanos precisariam manter um número de gols marcados acima do adversário, já que os times empatariam em saldo.

No momento, o Uruguai tem um gol a mais marcado que Cabo Verde. Caso a seleção lusófana marque, por exemplo, dois gols, enquanto os sul-americanos marquem um gol, os dois países também empatariam neste critério. Assim, o desempate seria decidido pelo critério de fair play (time com menos cartões recebidos, para jogadores e comissão técnica, ficaria à frente).

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