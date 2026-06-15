Árabia Saudita e Uruguai se enfrentam nesta segunda-feira, 15, às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. As duas seleções fazem a sua estreia pelo Grupo H da competição.

Os dois países são ricos em história e em peculiaridades. A PLACAR levantou curiosidades sobre as duas seleções; confira.

Árabia Saudita

Deserto “vazio”

A Arábia Saudita possui o maior deserto ininterrupto do mundo, com um território quase do tamanho da França. A região possui metade da areia do Saara.

Destino de muçulmanos

Um dos príncipios do islã é que todo muçulmano deve fazer a viagem pelo menos uma vez com destino à Meca, região sagrada para a religião.

Demissão de Parreira

Na Copa do Mundo de 1998, a Arábia Saudita se tornou a primeira seleção a trocar de treinador no meio do torneio. Carlos Alberto Parreira foi demitido após o segundo jogo no Mundial.

Expulsão menos famosa de Zidane

Também em 1998, a Arábia Saudita fez parte de um recorde negativo na carreira de Zinedine Zidane, o de jogador mais expulso em Mundiais, ao lado do camaronês Song. Na partida contra o país asiático, Zidane pisou no lateral Fuad Amin, recebendo o vermelho na sequência.

Uruguai

Já fez parte do Brasil

Até 1825, o Uruguai fazia parte do território brasileiro. A independência foi conquistada com ajuda da Argentina e os uruguaios comemoram a data de 25 de agosto como feriado.

Maconha legalizada

No Uruguai, a droga ilícita é legalizada e comercializada em farmácias. O país foi o primeiro do mundo a permitir a venda da droga para fins recreativos.

Quatro vezes campeão mundial

A seleção uruguaia se considera tetracampeã mundial. Isso ocorre pelos dois títulos Olímpicos de 1924 e 1928, antes da primeira Copa do Mundo organizada pela Fifa, em 1930.

Primeiro jogador galã

José Leandro Andrade é consíderado o primeiro jogador Sex Symbol do futebol. Ele jogou com o Uruguai na década de 1920 e atraiu a atenção de famosas europeias da época.