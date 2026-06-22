O Egito fez história na noite deste domingo (21). Comandada por uma atuação de gala de Mohamed Salah no segundo tempo, a seleção africana buscou uma virada heroica sobre a Nova Zelândia por 3 a 1, no BC Place, em Vancouver, no Canadá. O duelo, válido pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2026, garantiu aos egípcios não apenas o primeiro triunfo da história deles em mundiais, mas também a classificação antecipada para a próxima fase do torneio.

Susto inicial e sonho neozelandês

A partida começou com roteiro favorável aos oceânicos. Precisando da vitória para sonhar com a vaga, a Nova Zelândia adotou uma postura corajosa e foi recompensada logo aos 15 minutos da primeira etapa. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Surman subiu no terceiro andar e testou firme para inaugurar o marcador.

O Egito, embora tentasse valorizar a posse de bola na reta final do primeiro tempo, esbarrava em um sistema defensivo sólido e na falta de pontaria, exemplificada por uma chance clara desperdiçada por Zico, na pequena área, já nos acréscimos.

O despertar do Faraó e a virada implacável

O cenário mudou drasticamente após o intervalo. O Egito voltou com uma postura agressiva e passou a empilhar chances. Aos seis minutos, o goleiro Shobeir operou um milagre para evitar o segundo gol neozelandês em desvio de McCowatt, lance crucial que manteve os africanos vivos na partida. A resposta veio em forma de pressão sufocante. Aos 13 minutos, Zico se redimiu do erro no primeiro tempo, aproveitou cruzamento da esquerda e, livre de marcação, cabeceou para empatar o duelo.

Com o placar igualado, brilhou a estrela do craque. Aos 22 minutos, Salah chamou a responsabilidade, fez uma linda tabela com Zico, invadiu a área e bateu no canto direito de Crocombe para virar o jogo, enlouquecendo a torcida em Vancouver. A consagração definitiva veio aos 36 minutos, quando o camisa 10 cobrou escanteio na medida para Trezeguet, que havia acabado de entrar, testar para o fundo das redes e fechar o placar em 3 a 1.

Festa no Canadá e passaporte carimbado

Substituído nos minutos finais sob aplausos de pé e muita ovação da torcida, Salah viu do banco a equipe administrar o resultado, que ainda teve uma defesa espetacular de Crocombe em finalização de Zizo nos acréscimos para evitar uma goleada maior.

Com o triunfo, o Egito chega a quatro pontos no Grupo G e garante, no mínimo, a vaga como um dos melhores terceiros colocados para a próxima fase. Já a Nova Zelândia permanece com apenas um ponto e precisará de uma combinação improvável de resultados na última rodada para evitar a eliminação precoce.