Rodrygo diz que brasileiros não esperam título da Copa: ‘Todo mundo desconfia’

De volta à seleção, agora com Ancelotti, atacante vê elenco de 2022 melhor que atual e diz que Copa do Mundo já começou

Rodrygo em treinamento da seleção em Goyang para amistoso com a Coreia do Sul - Rafael Ribeiro / CBF

Rodrygo está de volta à seleção brasileira após seis meses. O atacante não vinha atuando no Real Madrid e consequentemente foi deixado de lado por Carlo Ancelotti, mas tudo mudou no início desta temporada. À disposição para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, Rodrygo desabafou sobre seu retorno e destacou clima de Copa do Mundo, mas foi sincero sobre ser campeão: “Todo mundo desconfia”.

“A gente está bem, teve dificuldade e ainda tem, mas para ganhar tem que passar por dificuldades, é o processo. Eu participei de boa parte do ciclo da Copa passada. Talvez, para muitos, a gente estava preparado para ser campeão. Tínhamos um time muito melhor e não aconteceu”, disse Rodrygo, em coletiva.

“Nessa, que todo mundo desconfia e não espera, pode ser que a gente ganhe. Essa tem que ser a esperança e motivação. Mas estamos bem e preparados. Tem tudo para dar certo”, completou.

Rodrygo participou de todos os jogos da última Copa do Mundo, mas contribuiu com apenas uma assistência ao longo da competição. Ao todo, são 33 jogos oficiais pela seleção brasileira e sete gols marcados.

Após o Mundial, o atacante seguiu no elenco e participando do novo ciclo. A perda de espaço aconteceu a partir de novembro de 2024, ausente por lesão muscular. Depois até voltou a ser chamado, mas foi esquecido quando Ancelotti assumiu o comando técnico. Isso também porque Rodrygo não vinha atuando pelo Real Madrid e quase se transferiu do time.

“Foi um longo tempo. Parecia uma eternidade estar longe da Seleção. Foi difícil, passei por muitas coisas. Foi bom para refletir, esfriar a cabeça, botar a cabeça no lugar. Me sinto bem e pronto para entregar o meu melhor, a minha melhor versão”.

O Brasil encara a seleção da Coreia do Sul no próximo dia 10, às 08h (de Brasília). Na sequência da Data Fifa, pega o Japão no dia 14, às 07h30 (de Brasília). Apesar de amistosos, Rodrygo garante que a Copa do Mundo já começou:

“De amistoso, não tem nada. Desde que começaram as Eliminatórias, todos os jogos já são como se estivéssemos na Copa do Mundo. Falo por mim, mas é o pensamento de todos os jogadores”.

