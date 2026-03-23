As últimas seis seleções classificadas para a Copa do Mundo 2026 serão conhecidas nesta Data Fifa. As semifinais da repescagem europeia terão oito jogos nesta quinta-feira, 26, enquanto a internacional terá um no mesmo dia e outro na sexta-feira, 27. Cinco países podem estrear na Copa: Albânia, Kosovo, Macedônia do Norte, Nova Caledônia e Suriname.
Na repescagem europeia, a Albânia enfrenta a Polônia e, se passar, decide a vaga na Copa contra a Ucrânia ou a Suécia. Kosovo, por outro lado, mede forças diante da Eslováquia e, caso se classifique, joga contra a Turquia ou a Romênia. A Macedônia do Norte, por fim, pega a Dinamarca e, se vencer, decide a vaga contra a República Tcheca ou a Irlanda.
Já na repescagem mundial, Suriname enfrenta a Bolívia nesta quinta-feira, 26, e, se vencer, decide a vaga na Copa contra o Iraque. Já a Nova Caledônia entra em campo nesta sexta-feira, 27, contra a Jamaica, e, caso se classifique, duela contra a República Democrática do Congo.
Com isso, até nove seleções podem estrear na Copa do Mundo deste ano. Além das já citadas, Cabo Verde, Curaçao, Jordânia e Uzbequistão já estão garantidas no mundial.
Repescagem europeia para a Copa do Mundo
26/03
- Turquia x Romênia (14h)
- República Tcheca x Irlanda (16h45)
- Dinamarca x Macedônia do Norte (16h45)