As semifinais das repescagens para a Copa do Mundo de 2026 começam nesta quinta-feira, 26, com oito partidas da europeia e uma da internacional para definir as últimas vagas no mundial. Fora do torneio desde 2014, a Itália, por exemplo, entra em campo nesta quinta, às 16h45 (de Brasília), contra a Irlanda do Norte, válida pela repescagem europeia.

Repescagem europeia para a Copa do Mundo

26/03

Turquia x Romênia (14h)

Tchéquia x Irlanda (16h45)

Dinamarca x Macedônia do Norte (16h45)

Itália x Irlanda do Norte (16h45)

Polônia x Albânia (16h45)

Eslováquia x Kosovo (16h45)

Ucrânia x Suécia (16h45)

País de Gales x Bósnia e Herzegovina (16h45)

Repescagem internacional para a Copa do Mundo

26/03

Bolívia x Suriname (19h)

27/03

Nova Caledônia x Jamaica (00h)