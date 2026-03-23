As semifinais das repescagens para a Copa do Mundo de 2026 começam nesta quinta-feira, 26, com oito partidas da europeia e uma da internacional para definir as últimas vagas no mundial. Fora do torneio desde 2014, a Itália, por exemplo, entra em campo nesta quinta, às 16h45 (de Brasília), contra a Irlanda do Norte, válida pela repescagem europeia.
Repescagem europeia para a Copa do Mundo
26/03
Turquia x Romênia (14h)
Tchéquia x Irlanda (16h45)
Dinamarca x Macedônia do Norte (16h45)
Itália x Irlanda do Norte (16h45)
Polônia x Albânia (16h45)
Eslováquia x Kosovo (16h45)
Ucrânia x Suécia (16h45)
País de Gales x Bósnia e Herzegovina (16h45)
Repescagem internacional para a Copa do Mundo
26/03
Bolívia x Suriname (19h)
27/03
Nova Caledônia x Jamaica (00h)