Quais os desfalques e dúvidas de Ancelotti para convocar seleção brasileira?

Brasil pega Coreia do Sul e Japão em próximos amistosos, com ausência de Alisson e Raphinha e retorno de Vini Jr.

Na trajetória para a Copa do Mundo de 2026, o técnico Carlo Ancelotti convoca nesta quarta-feira, 1, a seleção brasileira para os amistosos da próxima Data Fifa, contra a Coreia do Sul e Japão. Entre desfalques e dúvidas, a lista deve ter o retorno de Vinicius Jr. e a ausência de Raphinha.

PLACAR agora está nas bancas e em todas as telas. Assine a revista digital

O primeiro amistoso acontece contra a Coreia do Sul, no próximo dia 10. Na sequência, o Brasil encara o Japão, no dia 14.

Esta será a terceira convocação de Ancelotti como técnico da seleção brasileira. O italiano já deixou claro ter um time base bem formatado e que tem a estratégia de convocar alguns novos jogadores para conhece-los melhor. O técnico do Brasil já mencionou também que utiliza alguns critérios como o físico e ritmo de jogo para avaliar a convocação dos atletas.

Os desfalques de Ancelotti para a seleção

Alguns nomes chamados anteriormente por Ancelotti serão desfalques certos por motivos físicos. O principal é o atacante Raphinha, lesionado. Além dele, o goleiro Alisson, os zagueiros Alexsandro e Marquinhos e o volante Andrey Santos também são baixas certas.

Jogador de confiança de Ancelotti, o zagueiro Éder Militão é dúvida pela condição física no Real Madrid. Outros jogadores como Luiz Henrique e Douglas Santos, presentes na última lista, não estiveram no último compromisso pelo Zenit, mas poderão ser chamados.

O grande provável retorno na lista de Ancelotti está no ataque. Após suspensão nas Eliminatórias, Vinicius Jr. deve ser chamado para os amistosos do Brasil.

As principais dúvidas do Brasil

Com a ausência de Raphinha, abre-se ao menos uma vaga no setor ofensivo da seleção. Existem alguns nomes que buscam se consolidar na lista de Ancelotti, como Richarlison, Martinelli e João Pedro.

No entanto, alguns outros ainda precisam de espaço e sequência. Este é o caso de Rodrygo, que voltou a jogar bem pelo Real Madrid, mas atuando pelo canto esquerdo do campo. Quem segue sem jogar pelo time madrilenho é Endrick, largando atrás da concorrência. Outros dois nomes que começaram a brilhar em seus respectivos clubes é Vitor Roque e Igor Jesus, ambos com passagens pela seleção em outros momentos.

No gol, com a lesão de Alisson, também abre-se uma vaga. O goleiro Ederson perdeu espaço desde que saiu do City e foi para o Fenerbahçe. A expectativa é que Bento e Hugo Souza sigam na lista e ganhem oportunidades em campo.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.