PLACAR lançou nesta quinta-feira, 2, mais um item de colecionador em clima de Copa do Mundo. A edição de julho celebra as melhores fotos da revista nas coberturas dos Mundiais desde 1970.

A PLACAR 1537 está disponível em versão digital para assinantes em nosso app (clique aqui e vire membro). Já a revista impressa está à venda em nossa loja oficial e chega às bancas de todo o país na próxima sexta-feira, 4.

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A edição mescla fotos icônicas das Copas entre 1970 e 2022 com os principais destaques da respectiva edição, relembrando capas e textos de PLACAR na época.

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Os três títulos do Brasil cobertos por PLACAR (1970, 1994 e 2002) merecem um espaço ampliado, com fotos memoráveis de Pelé, Romário, Ronaldo e outros heróis das conquistas.

A coluna da edição é assinada por Alexandre Battibugli, fotógrafo de PLACAR há mais de três décadas, que está nos Estados Unidos para a cobertura de sua oitava Copa do Mundo. A tradicional revista pós-Copa será a PLACAR de agosto.

Confira a carta ao leitor da edição:

Os artistas ocultos

Você, caro leitor, provavelmente nunca repara neles, mas eles estão sempre ali, geralmente atrás da meta, se acotovelando, à espreita, numa busca incessante pelo melhor ângulo. Chegam mais cedo que todo mundo ao estádio para garantir o melhor posto, depois de ter estudado as equipes e imaginado quais personagens e situações podem render a imagem perfeita. Fotojornalismo é a história eternizada em um clique, e, sem falsa modéstia, poucos veículos entendem tanto deste riscado quanto PLACAR, a revista esportiva do Brasil.

Nossos fotógrafos estão sempre em cima do lance e, reza a lenda, são facilmente distinguíveis durante uma partida. Quando a bola está longe do gol, se a maioria dos profissionais estiver mirando para um lado, é provável que a lente apontando para outro seja a placariana, sempre à caça da imagem mais criativa, o olhar exclusivo e privilegiado – e com atenção especial aos craques. Se desde 1970 nossos leitores sonham acordados com as cenas de Pelé, Falcão, Zico, Romário, Ronaldo, Neymar e outros ídolos, muito se deve ao faro destes gênios escondidos atrás das lentes. Como explica Alexandre Battibugli, nosso fotógrafo há mais de três décadas, na coluna da página 66, “fotojornalismo não é arte, é mágica.”

A edição que você tem em mãos é, para além de uma deliciosa viagem pela história das Copas de 1970 a 2022, uma homenagem a estes heróis, cujos nomes apareceram centenas, talvez milhares de vezes, em letras miúdas, nos créditos de suas obras de arte, e cujos rostos raramente vistos aparecem ao lado. Nós devemos muitas alegrias a eles! A capa desta edição é uma releitura do layout inaugural de PLACAR, pé quente desde o tri no México, uma ótima ideia do editor de arte L.E Ratto.

A revista com nossas melhores fotos em Mundiais foi também uma saída à mudança no calendário, já que com a Copa do Mundo do México, do Canadá e dos Estados Unidos terminando apenas em 19 de julho, ficaria impossível que a edição deste mês compreendesse todo o torneio. A tradicional revista pós-Copa será a edição de agosto e, quem dera, venha acompanhado de um pôster de hexacampeão. PLACAR esteve, orgulhosamente, em todos os últimos 15 Mundiais masculinos e, assim que a edição de 2026 terminar, já começará a aquecer os motores para o torneio feminino, em solo brasileiro, em 2027. Afinal, tem coisa melhor que Copa do Mundo?

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