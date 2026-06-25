A Costa do Marfim escreveu o capítulo mais importante de sua história em Copas do Mundo na tarde desta quinta-feira, 25. Comandada por uma atuação de gala de Pépé, a seleção africana venceu Curaçao por 2 a 0 no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, em partida válida pela terceira rodada do Grupo E da Copa do Mundo 2026. O resultado garantiu os marfinenses, de forma inédita, na fase de mata-mata da competição.

Eficiência cirúrgica logo no início

A partida começou com Curaçao precisando da vitória para sonhar com a vaga, mas foram os marfinenses que ditaram o ritmo inicial. Logo aos seis minutos, a eficiência africana puniu os caribenhos. Yan Diomandé fez excelente jogada individual pela ponta esquerda e cruzou rasteiro para Pépé, que completou de primeira para abrir o placar. O gol cedo forçou Curaçao a sair para o jogo, criando momentos de tensão. Tahith Chong e Leandro Bacuna assustaram o goleiro Fofana com finalizações perigosas de fora da área na reta final do primeiro tempo, mas a defesa marfinense conseguiu segurar a vantagem.

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O herói Pépé e a consagração histórica

Na volta para a segunda etapa, Curaçao tentou pressionar, mas esbarrou na solidez adversária e na falta de pontaria. Aos 18 minutos, a Costa do Marfim deu o golpe de misericórdia. Sangaré encontrou um belo passe para Pépé dentro da área, e o atacante, com um toque refinado de canhota, ampliou o marcador para 2 a 0. Com a vantagem confortável, o técnico marfinense pôde até se dar ao luxo de substituir o herói do jogo logo em seguida, poupando-o para os próximos desafios.

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Festa africana e despedida caribenha

Nos minutos finais, a Costa do Marfim apenas administrou o resultado, enquanto Curaçao tentava, sem sucesso, um gol de honra. Com o apito final, a festa tomou conta da Filadélfia. O triunfo por 2 a 0, somado à vitória do Equador sobre a Alemanha no outro jogo da chave, consolidou a classificação histórica da Costa do Marfim para as oitavas de final. Já a valente seleção de Curaçao despede-se do Mundial de 2026, mas leva na bagagem a experiência de ter conquistado seu primeiro ponto na história do torneio.

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