Em um duelo de sobrevivência pelo Grupo A da Copa do Mundo 2026, Tchéquia e África do Sul empataram por 1 a 1 na tarde desta quinta-feira (18), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Após saírem na frente logo nos minutos iniciais e desperdiçarem chances de liquidar a partida, os europeus foram castigados com um pênalti na reta final, convertido com frieza pelos sul-africanos, mantendo ambas as seleções em situação delicada no torneio.

Com o resultado de 1 a 1, ambas as seleções somam seu primeiro ponto na competição, mas seguem em situação complicada no Grupo A. O empate obriga tanto tchecos quanto sul-africanos a buscarem vitórias na última rodada para sonharem com uma vaga na próxima fase.

Início avassalador e controle europeu

Pressionadas por derrotas na rodada de estreia, as duas equipes precisavam urgentemente do resultado. A Tchéquia não perdeu tempo e impôs seu ritmo logo no apito inicial. Aos cinco minutos, após cruzamento da direita, Michal Sadílek apareceu livre na área para bater no canto direito do goleiro Williams, inaugurando o marcador. O gol cedo deu tranquilidade aos europeus, que dominaram a posse de bola e ditaram o ritmo da primeira etapa, enquanto a África do Sul tentava, sem sucesso, encaixar contra-ataques em velocidade.

Milagres de Williams mantêm sul-africanos vivos

O roteiro parecia se repetir na volta do intervalo. Logo aos dois minutos da etapa final, a Tchéquia ensaiou uma blitz que poderia ter definido o confronto. Darida soltou uma bomba de longe, obrigando Williams a espalmar para escanteio. Na cobrança, Patrik Schick testou firme, mas o arqueiro sul-africano operou um verdadeiro milagre, mantendo a desvantagem mínima no placar. As defesas cruciais deram sobrevida à equipe africana, que começou a se lançar mais ao ataque com as alterações promovidas pelo banco de reservas.

O toque de mão fatal e o alívio africano

A insistência da África do Sul foi recompensada aos 35 minutos. Em jogada pela direita, Maseko tentou o arremate e a bola explodiu no braço de Pavel Sulc dentro da área. Pênalti marcado. Na cobrança, Teboho Mokoena — que já havia recebido cartão amarelo e desfalcará a equipe no próximo jogo — bateu com categoria no canto direito de Matej Kovár, que nem saiu na foto. Nos acréscimos, a Tchéquia ainda teve a chance da vitória com Lukas Provod, que pegou a sobra na entrada da área e viu seu chute sair raspando a trave, decretando a igualdade.