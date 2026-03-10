Fora da partida do Santos desta terça-feira, 10, contra o Mirassol, válida pela quinta rodada do Brasileirão, o meia-atacante Neymar utilizou suas redes sociais para desabafar. Incomodado com as críticas envolvendo sua ausência por um “controle de carga” após 12 dias sem jogos, o camisa 10 rebateu o que chamou de teorias.

“Já que tem muita gente criando teorias sobre o que está acontecendo comigo: não está acontecendo nada. Se eu jogo machucado, como falaram no ano passado, eu estou errado. Se eu penso só em mim, estou errado. Se eu me poupo, estou errado. Se eu jogo com uma dor ou algo que possa agravar, estou errado. Está complicado, hein? Muito difícil acertar, cara. Muito difícil, muito difícil agradar todo mundo”, iniciou dizendo em um story do Instagram.

“O que mais me surpreende, quer dizer, não me surpreende, são as pessoas, essa gente aí que parece que está ao meu lado todos os dias e começa a inventar histórias, a falar isso, como se fosse a maior verdade do mundo, como se os caras fossem os donos da razão. É muito complicado ser eu, nossa senhora. Tenho que ter saco para aturar vocês, viu?”, completou.

A decisão de não ir à campo na partida foi divulgada pelo Santos na última segunda, 9. De acordo com o clube, o atleta não ficou à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda mesmo treinando normalmente na véspera e que participaria normalmente da atividade desta terça, 10, no CT Rei Pelé, somente para atletas não relacionados.

“O meia-atacante ficará à disposição para o clássico contra o Corinthians, no próximo domingo, 15, na Vila Belmiro”, informou o Peixe.

Neymar só realizou três partidas desde a recuperação de uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo, sendo só as últimas duas – contra Novorizontino e Vasco – atuando os 90 minutos.

O jogo contra o Mirassol teria um peso ainda maior nos bastidores já que o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, estará no interior paulista para acompanhar a partida in loco e observar de perto o desempenho físico e técnico do atacante, visando a convocação para a Data Fifa de março.

Recentemente, em entrevista à CazéTV, Neymar admitiu que cogita a aposentadoria do futebol em dezembro deste ano.