O México alcançará um marco inédito no futebol mundial em 2026 ao se tornar o primeiro país a receber a Copa do Mundo pela terceira vez. O torneio, organizado de forma conjunta com os Estados Unidos e o Canadá, marca o retorno da competição ao solo mexicano após as edições históricas de 1970 e 1986.

O legado histórico das edições de 1970 e 1986

A trajetória mexicana como anfitriã é definida por momentos lendários. Em 1970, o país presenciou a consagração definitiva da seleção brasileira, que conquistou o tricampeonato sob a liderança de Pelé.

Já em 1986, o México assumiu a organização após a desistência da Colômbia e viu o brilho de Diego Maradona. O craque argentino imortalizou o Estádio Azteca com atuações que garantiram o título à sua seleção.

Cidades-sede e estádios confirmados para 2026

Para o Mundial de 2026, o México contará com três sedes principais preparadas para o novo formato de 48 seleções. A infraestrutura logística foi planejada para suportar o aumento no volume de partidas e torcedores.

Detalhamento das sedes mexicanas