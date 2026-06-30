A França confirmou seu favoritismo e dominou a Suécia com uma vitória incontestável por 3 a 0 nesta terça-feira (30), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Em duelo válido pelo mata-mata da Copa do Mundo 2026, a equipe comandada por Didier Deschamps contou com atuações de gala de Kylian Mbappé e Michael Olise para despachar os escandinavos e carimbar o passaporte para a próxima fase do torneio.

Calor, paciência e o golpe antes do intervalo

O forte calor de 31°C ditou um ritmo cadenciado nos minutos iniciais. A seleção francesa, dona de 65% da posse de bola na primeira etapa, encurralou os suecos, mas esbarrava na forte marcação e nas boas defesas do goleiro Zetterstrom. O grito de gol quase saiu aos 36 minutos, quando Olise improvisou um lindo voleio de canhota de fora da área que explodiu na trave.

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No entanto, a insistência foi premiada nos acréscimos. Aos 46 minutos, após cobrança de escanteio curto, Olise encontrou Mbappé dentro da área. O camisa 10 cortou Gyokeres para dentro e bateu no canto direito para inaugurar o marcador.

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O show de Olise e a consagração do artilheiro

Na volta do intervalo, a Suécia precisou se expor para buscar o empate, e a França aproveitou os espaços com letalidade. Logo aos 8 minutos, Olise, o grande maestro da partida, carregou com liberdade pelo meio e esticou para Barcola, que bateu forte de pé direito para ampliar. O domínio era absoluto, com a torcida francesa gritando olé nas arquibancadas durante a troca de passes.

Aos 29 minutos, a dupla dinâmica voltou a atacar: Olise deu sua terceira assistência no jogo ao enfiar uma bola perfeita para Mbappé. O craque saiu na cara do gol e tocou com categoria no canto oposto, transformando a vitória em passeio e igualando Messi na artilharia da competição, com seis gols.

O placar só não foi mais elástico porque Zetterstrom fez intervenções cruciais em finalizações de Olise e Barcola na reta final, evitando uma goleada histórica. Do outro lado, Maignan trabalhou apenas aos 44 minutos do segundo tempo, espalmando um chute perigoso de Gyokeres.

Com o apito final e ostentando o melhor ataque do torneio com 13 gols, a França avança com moral para as oitavas de final, onde enfrentará o Paraguai. A Suécia, por sua vez, despede-se da competição.

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