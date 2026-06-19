Uma exibição de gala, um domínio absoluto e um placar histórico. Na noite desta quinta-feira (18), o Canadá não tomou conhecimento do Catar e aplicou uma impiedosa goleada por 6 a 0 no BC Place, em Vancouver, pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo de 2026.
Com um hat-trick do artilheiro Jonathan David, os donos da casa se aproveitaram do descontrole emocional dos asiáticos, que tiveram dois jogadores expulsos, para assumir a liderança da chave. A nota triste da noite ficou por conta da grave lesão do meio-campista canadense Koné.
Início avassalador e caminho aberto
Empurrado por uma torcida apaixonada, a seleção canadense impôs seu ritmo desde o apito inicial. A pressão pelas pontas era constante, e o goleiro Abunada já havia feito um milagre logo aos seis minutos. Aos 16, a represa estourou: após cruzamento rasteiro de Johnston e chute forte de David, Abunada deu rebote e Larin escorou para abrir o placar.
O Catar, acuado, não conseguia respirar. Aos 29 minutos, Jonathan David começou seu show particular, aproveitando sobra na entrada da área para emendar um lindo chute no canto esquerdo. O cenário, que já era ruim para os visitantes, tornou-se catastrófico aos 34 minutos, quando Alamin cometeu falta em Buchanan como último homem e recebeu o cartão vermelho direto após revisão do VAR.
O golpe de misericórdia antes do intervalo
Com um homem a mais, o Canadá transformou o jogo em um ataque contra defesa. Buchanan quase marcou de falta, e Afif precisou salvar uma bola em cima da linha para evitar o pior. No entanto, a resistência catariana ruiu novamente nos acréscimos.
Aos 47 minutos, após novo cruzamento da direita e milagre de Abunada em cabeçada de Larin, Jonathan David se antecipou à zaga e, de sola, empurrou para as redes, levando o 3 a 0 para o vestiário e deixando o adversário completamente nocauteado.
Drama, expulsão e goleada histórica
O segundo tempo começou com um roteiro trágico. Aos 7 minutos, o volante catariano Madibo cometeu uma falta duríssima e quebrou a perna de Koné. O desespero tomou conta dos jogadores em campo, e Madibo foi imediatamente expulso, deixando o Catar com apenas nove homens.
Saliba entrou na vaga do lesionado Koné e, aos 18 minutos, cobrou com perfeição a falta originada pelo lance da expulsão, acertando a trave esquerda antes de a bola entrar. O massacre continuou e, aos 29 minutos, após cruzamento venenoso de Buchanan, Manai tentou cortar e marcou contra o próprio patrimônio, decretando o quinto gol.
Hat-trick e liderança garantida
Mesmo diminuindo o ritmo nos minutos finais, o Canadá ainda encontrou espaço para coroar a noite de seu grande herói. Já nos acréscimos, aos 46 minutos, Saliba fez boa jogada e a bola sobrou limpa para Jonathan David.
Sem marcação, o atacante bateu no canto direito, anotou seu terceiro gol no jogo e fechou a conta em 6 a 0. Com o resultado e o saldo de gols construído, o Canadá ultrapassa a Suíça e assume a liderança do Grupo B, precisando de apenas um empate na última rodada para avançar em primeiro lugar.