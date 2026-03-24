O maior jejum de uma seleção campeã mundial sem retornar a uma final de Copa do Mundo pertence ao Uruguai, que não disputa a decisão há 76 anos. A seleção inglesa ocupa a segunda posição, com 60 anos de ausência em finais desde seu único título conquistado em 1966. Quem fecha o pódio é a seleção argentina, que ficou 48 anos sem chegar a uma final de Copa.

Maiores ausências entre seleções sul-americanas

As seleções da América do Sul detêm alguns dos registros mais longos de ausência em finais após a conquista de títulos mundiais.

Seleção uruguaia — 76 anos — Bicampeã em 1950, a equipe nunca mais retornou a uma decisão de título mundial desde o histórico Maracanazo.

Seleção argentina — 48 anos — Após ser finalista na primeira edição em 1930, a equipe só voltou a decidir o torneio em 1978.

Seleção brasileira — 24 anos — O período entre o tricampeonato de Pelé em 1970 e o tetracampeonato em 1994 marca o maior intervalo do Brasil sem finais.

Longas esperas entre as potências europeias

Na Europa, o cenário de recordes mostra que mesmo seleções com ligas nacionais fortes sofrem para repetir o sucesso em Mundiais.