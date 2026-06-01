A seleção do Iraque anunciou, nesta segunda-feira, 1º de junho, a lista oficial de 26 jogadores que representarão o país na Copa do Mundo FIFA de 2026. O técnico Graham Arnold divulgou os nomes que buscarão fazer história no torneio, que será sediado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Retorno Histórico à Copa do Mundo

Esta edição marca o retorno do Iraque a uma Copa do Mundo após um hiato de 40 anos. A última participação da equipe foi em 1986, no México. A seleção iraquiana chega à competição após garantir sua vaga na repescagem intercontinental, um feito significativo para o futebol do país.

Entre os nomes chamados por Graham Arnold, destacam-se o atacante Aymen Hussein, principal referência ofensiva da equipe, e o meio-campista Zidane Iqbal, que atua no futebol europeu. Outros jogadores importantes na lista incluem Aimar Sher e Ali Al-Hamadi.

Lista Completa de Jogadores Convocados

Goleiros: Jalal Hassan, Ahmed Basil e Fahad Talib;

Defensores: Mirkhas Doski, Ahmed Yahya, Manaf Younis, Akam Hashim, Zaid Tahsin, Rebin Sulaka, Frans Putros, Hussein Ali e Mustafa Saadoun;

Meio-campistas: Aimar Sher, Zaid Ismail, Amir Al-Ammari, Kevin Yaqoub, Zidane Iqbal, Ahmed Qasim, Ibrahim Bayesh, Ali Jassim, Yousef Amin e Marco Faraj;

Atacantes: Ali Al-Hamadi, Aymen Hussein, Mohanad Ali e Ali Youssef.

Luta no grupo da morte

O Iraque integra o Grupo I da Copa do Mundo de 2026, considerado um dos mais desafiadores do torneio. A equipe terá pela frente as seleções da Noruega, da França e do Senegal na fase de grupos.