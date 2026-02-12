A seleção inglesa definiu seu planejamento a longo prazo. A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) anunciou oficialmente nesta quinta-feira, 12, a renovação do contrato do técnico Thomas Tuchel até julho de 2028, quando termina a próxima Eurocopa.

A decisão demonstra a total confiança da entidade no trabalho do treinador alemão, visando garantir estabilidade no comando técnico para os dois próximos grandes ciclos do futebol internacional.

“Após ter conduzido a seleção inglesa invicta a uma qualificação histórica para a próxima Copa do Mundo da FIFA no Canadá, México e Estados Unidos, Tuchel concordou em permanecer como treinador principal por mais dois anos”, informou a FA, em nota.

“A Inglaterra não sofreu um único gol na campanha vitoriosa, marcando 20, e agora está classificada entre as cinco melhores do mundo há sete anos e meio. A equipe principal de apoio de Tuchel – Anthony Barry, Henrique Hilário, Nico Mayer e James Melbourne – também assinou novos contratos até o verão de 2028″, prosseguiu a federação.

A Inglaterra integra o Grupo L da Copa do Mundo, ao lado de Croácia, Gana e Panamá.

‘Euro será especial’

Originalmente, o acordo de Tuchel com os Three Lions, previsto para iniciar em janeiro de 2025, tinha validade apenas até o encerramento da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. Com a extensão do vínculo, o comandante agora tem a responsabilidade de liderar a Inglaterra também durante a campanha da Eurocopa de 2028.

“Estou muito feliz e orgulhoso por estender meu contrato com a Inglaterra. Não é segredo para ninguém que adorei cada minuto trabalhando com meus jogadores e treinadores até agora, e mal posso esperar para liderá-los na Copa do Mundo. É uma oportunidade incrível e faremos o nosso melhor para orgulhar o país”, afirmou o ex-treinador do Chelsea.