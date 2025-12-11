Landon Donovan, reconhecido como o maior e mais talentoso jogador de futebol nascido nos Estados Unidos, vive uma fase importante de sua vida. Aposentado desde 2019, o ex-atleta de 43 anos foi uma das atrações do recente sorteio da Copa do Mundo de 2026, em Washington, onde ostentou uma evidente mudança de visual.

Calvo desde a juventude, quando foi eleito o melhor jogador jovem da Copa do Mundo de 2002, o ex-atacante com passagens por Bayer Leverkusen, Bayern de Munique, Everton e Los Angeles Galaxy, entre outros, surgiu bastante cabeludo. Em suas redes sociais, Donovan tem contado sobre os benefícios para sua autoestima desde que decidiu colocar uma prótese capilar, uma espécie de peruca colada, em outubro deste ano.

Em um vídeo publicado dias antes da mudança, Donovan abriu o coração diante de seus seguidores no Instagram. “Pessoal, preciso da ajuda de vocês. Desde os 18, 19, 20 anos, tenho lidado com isso”, iniciou, apontado para sua própria careca. “Antes, minha linha capilar ficava aqui, e agora está assim. Então, tentei de tudo. Fiz transplante capilar aqui, fiz aqui atrás. Nada funcionou”, contou.